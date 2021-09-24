Батько покинув доньку на майданчику, а поліція покарала матір

Батько залишив семирічну доньку на дитячому майданчику, проте поліція вирішила покарати за це матір дитини

У Херсоні семирічна дитина кілька годин сама пробула на дитячому майданчику, бо її залишив батько. Натомість поліція після з’ясування обставин склала протокол за неналежне виконання обов’язків по вихованню дитини на матір дівчинки. Про це йдеться у повідомленні поліції Херсонщини.

Зазначається, що ввечері у поліцію надійшов дзвінок від жінки, що біля ліцею на дитячому майданчику по вулиці Вишневій вона помітила маленьку дівчинку без супроводу дорослих. Дитина назвала своє ім’я, прізвище і сказала, що іще вдень її на майданчик привів тато після школи та сказав, що незабаром за нею повернеться. Школярка нікуди не йшла і чекала батька.

Семирічну дівчинку відвезли у Херсонське районне управління поліції, а правоохоронці почали проводити заходи зі встановлення її батьків.

«Адресу свого проживання чи номери телефонів батьків дитина не знала. Інформацію з фото дівчинки розмістили у соцмережах і вже упродовж години почали надходити відгуки. Дівчинку упізнали і повідомили її батькам», – додали у поліції.

Згодом у Херсонське районне управління поліції приїхала 38-річна мати неповнолітньої. Жінка пояснила, що була відсутня у справах, а чоловік того дня мав забрати зі школи та дитячих садочків їх п’ятьох дітей. Ймовірно, він не встиг повернутися за донькою, поки забирав і відводив додому інших дітей. Чоловік гадав, що дівчинка сама прийде додому.

«У відношенні матері неповнолітньої склали протокол за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини. Після чого працівники сектору протидії домашньому насильству відвезли матір з донькою додому», – резюмували у поліції.

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