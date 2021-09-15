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    Події в Україні

    Окупанти застосували на Донбасі важку артилерію, поранено українського бійця

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    На обстріли українські військові відповіли вогнем - Окупанти застосували на Донбасі важку артилерію, поранено українського бійця
    На обстріли українські військові відповіли вогнем
    фото: armyinform

    За добу на фронті зафіксовано чотири порушення режиму тиші

    У вівторок, 14 вересня, російські окупаційні війська в районі проведення операції Об'єднаних сил чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

    Так, у районі населеного пункту Піски загарбники стріляли з автоматичних станкових гранатометів.

    Поблизу Нью-Йорка окупанти двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

    Біля Шумів росіяни застосували заборонені Мінськими домовленостями 120-мм міномети і 122-мм артилерію.

    Внаслідок ворожих обстрілів військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепального осколкового поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.

    На обстріли українські військові відповіли вогнем.

    Зазначимо, Україна передала місії ОБСЄ ноту через загострення на Донбасі: за два дні на фронті четверо загиблих і 13 поранених українських бійців.

    13 вересня, бойовики вбили на Донбасі 24-річного командира механізованого відділення Дем'яна Даниліва

    Раніше на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув військовослужбовець Збройних сил України Денис Герман.

    Також на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області.

    Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків по позиціях українських військовослужбовців – загинув морський піхотинець Артур Голуб.

    До слова, Зеленський оцінив імовірність захоплення України за тиждень.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл військові
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    Окупанти застосували на Донбасі важку артилерію, поранено українського бійця