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    У Колумбії конфіскували найбільшу партію кокаїну

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    У Колумбії конфіскували найбільшу за рік партію кокаїну - У Колумбії конфіскували найбільшу партію кокаїну
    У Колумбії конфіскували найбільшу за рік партію кокаїну
    Фото: Colombian Presidency / Reuters

    Вартість вилученої речовини оцінюється в $81 млн

    Збройні сил Колумбії, США і Панами провели спецоперацію по боротьбі з наркотрафіком – їм вдалося конфіскувати 2,5 тонни кокаїну, пише газета El Tiempo.

    Як повідомив президент Колумбії Івана Дуке в своєму Twitter-акаунті, вартість вилученої речовини оцінюється в $81 млн.

    Глава держави уточнив, що операція пройшла недалеко від колумбійського острова Сан-Андрес в Карибському морі.

    Повідомляється, що затримано чотири колумбійця і один іноземець. Всі вони перебували в човні з наркотиками. Судно прямувало з Колумбії в країни Центральної Америки.

    У серпні поточного року в партії бананів у французькому порту знайшли 400 кг кокаїну. Фрукти знаходилися в транспортному контейнері, що прибув з Колумбії.

    До слова, СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків до окупованого Донецька (відео).

    Нагадаємо, правоохоронці викрили наркопритон у Голосіївському районі Києва (фото).

    Також в Одеському порту виявлено партію кокаїну на $10 млн (фото, відео).

    Теги: США наркотики Колумбія президент
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    У Колумбії конфіскували найбільшу партію кокаїну