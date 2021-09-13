У Колумбії конфіскували найбільшу партію кокаїну

У Колумбії конфіскували найбільшу за рік партію кокаїну

Вартість вилученої речовини оцінюється в $81 млн

Збройні сил Колумбії, США і Панами провели спецоперацію по боротьбі з наркотрафіком – їм вдалося конфіскувати 2,5 тонни кокаїну, пише газета El Tiempo.

Як повідомив президент Колумбії Івана Дуке в своєму Twitter-акаунті, вартість вилученої речовини оцінюється в $81 млн.

Глава держави уточнив, що операція пройшла недалеко від колумбійського острова Сан-Андрес в Карибському морі.

Un triunfo de la Fuerza Pública en la lucha contra las disidencias de las Farc, el narcotráfico, la extorsión y el homicidio https://t.co/3h7GdWUKNK — Mindefensa (@mindefensa) September 12, 2021

Повідомляється, що затримано чотири колумбійця і один іноземець. Всі вони перебували в човні з наркотиками. Судно прямувало з Колумбії в країни Центральної Америки.

У серпні поточного року в партії бананів у французькому порту знайшли 400 кг кокаїну. Фрукти знаходилися в транспортному контейнері, що прибув з Колумбії.

До слова, СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків до окупованого Донецька (відео).

Нагадаємо, правоохоронці викрили наркопритон у Голосіївському районі Києва (фото).

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