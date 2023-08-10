Чоловік, який перевдягненим заходив у туалет до школярок, отримав вирок

Зловмисником виявився киянин, якого раніше вже судили за аналогічні злочини й карали 12 роками позбавлення волі

У вересні 2021 року фігурант використав перуку та жіноче вбрання, аби проникнути до вбиральні однієї зі шкіл в Деснянському районі Києва

Суд призначив 10 років позбавлення волі чоловікові, який, перевдягнувшись у жіночий одяг, зайшов у шкільний туалет в Києві, де перебувала другокласниця. Під час слідства його випускали під заставу, і тоді чоловік скоїв ще один аналогічний злочин у Львові. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Чоловіка визнали винним у розбещенні малолітньої дівчинки – за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – і призначили йому покарання у вигляді 10 років за ґратами.

Прокурор у суді довів, що у вересні 2021 року фігурант використав перуку та жіноче вбрання, аби проникнути до вбиральні однієї зі шкіл в Деснянському районі Києва. Скориставшись відсутністю сторонніх, чоловік вчинив розпусні дії відносно восьмирічної школярки.

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Невдовзі його затримали – зловмисником виявився киянин, якого раніше вже судили за аналогічні злочини й карали 12 роками позбавлення волі. Однак у вересні 2021 року – за п’ять днів до проникнення у київську школу – його звільнили на підставі так званого закону Савченко.

Тоді суд обрав киянину запобіжний захід у формі тримання під вартою з правом внесення застави. Родичі чоловіка внесли гроші, він вийшов з-під варти, але не з’являвся за повідомленням слідчого, тож його оголосили в розшук.

Закон Савченко – закон України, яким внесені зміни до Кримінального кодексу України, відповідно до яких один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі при обчисленні судом строку покарання. Ухвалення закону було ініційоване нардепкою VIII скликання Надією Савченко під час її перебування в ув'язненні на території РФ.

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