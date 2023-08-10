Чоловік, який перевдягненим заходив у туалет до школярок, отримав вирок
У вересні 2021 року фігурант використав перуку та жіноче вбрання, аби проникнути до вбиральні однієї зі шкіл в Деснянському районі Києва
Суд призначив 10 років позбавлення волі чоловікові, який, перевдягнувшись у жіночий одяг, зайшов у шкільний туалет в Києві, де перебувала другокласниця. Під час слідства його випускали під заставу, і тоді чоловік скоїв ще один аналогічний злочин у Львові. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Чоловіка визнали винним у розбещенні малолітньої дівчинки – за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – і призначили йому покарання у вигляді 10 років за ґратами.
Прокурор у суді довів, що у вересні 2021 року фігурант використав перуку та жіноче вбрання, аби проникнути до вбиральні однієї зі шкіл в Деснянському районі Києва. Скориставшись відсутністю сторонніх, чоловік вчинив розпусні дії відносно восьмирічної школярки.
Невдовзі його затримали – зловмисником виявився киянин, якого раніше вже судили за аналогічні злочини й карали 12 роками позбавлення волі. Однак у вересні 2021 року – за п’ять днів до проникнення у київську школу – його звільнили на підставі так званого закону Савченко.
Тоді суд обрав киянину запобіжний захід у формі тримання під вартою з правом внесення застави. Родичі чоловіка внесли гроші, він вийшов з-під варти, але не з’являвся за повідомленням слідчого, тож його оголосили в розшук.
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