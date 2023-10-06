Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Румунію

Візит глави держави не буде частиною турне кількома країнами

Уже наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Румунію з робочим візитом. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

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«Президент України Володимир Зеленський наступного тижня прибуде з візитом до Румунії», – повідомляє видання з посиланням на джерела.

Як зазначається, це буде перший візит українського президента до Румунії з початку російського вторгнення в Україну.

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Також наголошується, що візит Зеленського не буде частиною турне кількома країнами. Це буде спеціальний візит лише до Румунії, де глава держави зустрінеться з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та іншими посадовцями.

В ЗМІ нагадують, що цей візит раніше анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час інтерв'ю Digi24. Він тоді повідомив, що президент Зеленський «незабаром приїде до Румуні».

Також телеканал додає, що президенти України та Румунії вже зустрічалися 5 жовтня в іспанській Гранаді на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Раніше повідомлялося, що Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів.