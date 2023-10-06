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Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Румунію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Румунію
фото скріншот відео

Візит глави держави не буде частиною турне кількома країнами

Уже наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Румунію з робочим візитом. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

«Президент України Володимир Зеленський наступного тижня прибуде з візитом до Румунії», – повідомляє видання з посиланням на джерела.

Як зазначається, це буде перший візит українського президента до Румунії з початку російського вторгнення в Україну.

Також наголошується, що візит Зеленського не буде частиною турне кількома країнами. Це буде спеціальний візит лише до Румунії, де глава держави зустрінеться з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та іншими посадовцями.

В ЗМІ нагадують, що цей візит раніше анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час інтерв'ю Digi24. Він тоді повідомив, що президент Зеленський «незабаром приїде до Румуні».

Також телеканал додає, що президенти України та Румунії вже зустрічалися 5 жовтня в іспанській Гранаді на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Раніше повідомлялося, що Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів.

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Теги: Румунія Володимир Зеленський війна президент Денис Шмигаль

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