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Росія готується до війни з Фінляндією? Міноборони сформувало указ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія готується до війни з Фінляндією? Міноборони сформувало указ
Російська влада розраховує наситити Ленінградський округ військами для можливих конфліктів з країнами Балтії та Фінляндією
фото з відкритих джерел

Влада Росії створює Ленінградський військовий округ

Кордони Ленінградського військового округу запропонували розширити до Арктики. Міноборони Росії підготувало указ президента, згідно з яким Ленінградський військовий округ включатиме зокрема Мурманську та Архангельську області, Республіку Комі, Ненецкий автономний округ.

На думку військових експертів, таким чином російська влада розраховує наситити створюваний Ленінградський округ військами для можливих конфліктів з країнами Балтії та Фінляндією, пише Telegram-канал «Протестная Россия».

Росія готується до війни з Фінляндією? Міноборони сформувало указ фото 1

Інститут вивчення війни (ISW) пояснює реформу російської армії бажанням влади підготувати її до широкомасштабної війни загалом.

Нагадаємо, близько 80 російських шпигунів перебувають у Швейцарії, що становить приблизно одну п'яту частину від загальної кількості агентів Росії в Європі.

Також у Бразилії розпочалось розслідування у зв'язку з появою інформації про те, що російські шпигуни активно використовують паспорти країни. 

Теги: Міноборони россия влада

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