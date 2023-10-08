Росія готується до війни з Фінляндією? Міноборони сформувало указ

Російська влада розраховує наситити Ленінградський округ військами для можливих конфліктів з країнами Балтії та Фінляндією

Влада Росії створює Ленінградський військовий округ

Кордони Ленінградського військового округу запропонували розширити до Арктики. Міноборони Росії підготувало указ президента, згідно з яким Ленінградський військовий округ включатиме зокрема Мурманську та Архангельську області, Республіку Комі, Ненецкий автономний округ.

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На думку військових експертів, таким чином російська влада розраховує наситити створюваний Ленінградський округ військами для можливих конфліктів з країнами Балтії та Фінляндією, пише Telegram-канал «Протестная Россия».

Інститут вивчення війни (ISW) пояснює реформу російської армії бажанням влади підготувати її до широкомасштабної війни загалом.

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Нагадаємо, близько 80 російських шпигунів перебувають у Швейцарії, що становить приблизно одну п'яту частину від загальної кількості агентів Росії в Європі.

Також у Бразилії розпочалось розслідування у зв'язку з появою інформації про те, що російські шпигуни активно використовують паспорти країни.