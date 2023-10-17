Підозрюваний у корупції мультимільйонер Коболєв просив випустити його з України

Екскерівник «Нафтогазу» планував провести 10 днів за межами країни

Колишній керівник державної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, підозрюваний у привласненні коштів в особливо великих розмірах, готувався до виїзду з країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

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Вищий антикорупційний суд 13 жовтня розглянув клопотання адвоката Коболєва, яке стосувалося тимчасової видачі паспорта для виїзду за кордон. Захисник переконував суд: екскерівнику «Нафтогазу» необхідно на десять днів (з 18 по 28 жовтня 2023 року) виїхати за кордон «у зв`язку із робочими та сімейними питаннями». Зокрема, у Коболєва були заплановані зустрічі у Німеччині та Польщі.

Водночас підозрюваний не може перетнути держкордон, оскільки здав свій паспорт на зберігання до міграційної служби. Таке рішення суд ухвалив 25 вересня, коли змінював запобіжний захід Андрію Коболєву. Тоді ж Феміда зняла обмеження у пересуванні підозрюваного – йому дозволили вільно їздити країною (до цього діяло обмеження – не відлучатися за межі Києва та Київської області без дозволу детективів, прокурорів та суду).

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Вивчивши клопотання адвоката Коболєва, слідчий суддя наголосив: чинний Кримінальний процесуальний кодекс не містить норм, які дозволяли б тимчасово повернути паспорт. Порушене адвокатом питання по суті є клопотанням про зміну запобіжного заходу, вважає суд.

Крім цього, Феміда звернула увагу, що підозрюваний та його захисник щонайменше за місяць знали про зустрічі, які заплановано за кордоном на жовтень 2023 року. Однак під час перегляду запобіжного заходу 25 вересня сторона захисту про це нічого не говорила.

У підсумку антикорупційний суд залишив без розгляду клопотання захисника Коболєва про тимчасову видачу паспорта для виїзду за кордон.

Як повідомляв «Главком», колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв став радником президента Молдови Маї Санду. Він бере участь у процесі аудиту боргів Молдови перед російським «Газпромом».

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Нагадаємо, що досудове розслідування у справі Коболєва, розпочате 24 липня 2018 року, закінчилося 19 квітня 2023 року.

14 квітня 2023 року НАБУ заявило про вилучення нових документів та інформації у справі Коболєва. Йдеться про 37 Гб електронного листування. Ці дані, стверджують у НАБУ, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

У січні 2023 року слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн.

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Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів. Що цікаво: коли у квітні 2021-го підозрюваного «пішли» з «Нафтогазу», йому на прощання виплатили ще 338,6 млн грн премії! При цьому станом на 2017 рік керівник НАК «Нафтогаз України» вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи й отримував середню місячну зарплату у еквіваленті 31,5 тис. євро, що у 136 разів більше за середню заробітну плату по країні.