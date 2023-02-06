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В Україні викрито потужну міжрегіональну банду наркоторговців (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні викрито потужну міжрегіональну банду наркоторговців (фото)
У ході спецоперації відбулося 15 санкціонованих обшуків на території трьох областей
ДБР

Усім фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 з конфіскацією майна

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією провели масштабну спецоперацію з викриття злочинної групи з мільйонним оборотом, яка займалась поширенням наркотиків. Збут наркотиків був поставлений на потік в Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях. Також зловмисники активно шукали клієнтів на прифронтових територіях. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Зазначається, що наркотики розповсюджували за допомогою Telegram-ботів. Наркоторговці створили для свого «бізнесу» навіть власну «торгову марку», яку зображували на рекламі. Замовити товар можна було цілодобово всього у кілька кліків. Вибравши потрібний населений пункт, а також вид наркотику, покупець сплачував гроші, після чого йому приходило відповідне поштове відправлення.

«Сплатити за «товар» можна було як у національній валюті, так і у крипті. Наприклад, розрахувавшись біткоїнами. Для цього використовували спеціальні платіжні системи», – йдеться в повідомленні.

У ході спецоперації відбулося 15 санкціонованих обшуків на території трьох областей. Вилучено майже 1,5 кг амфетаміну, 1 кг метамфетаміну, 8 кг синтетичних наркотиків та інші речовини, вартість яких на чорному ринку сягає щонайменше 10 млн гривень.

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Затримано п'ять осіб, яким повідомлено про підозру у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, а також у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів(ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307 КК України). Усім затриманим обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Крім того, планується повідомлення про підозру й іншим учасникам банди.

Досудове розслідування триває, планується арешт майна фігурантів – машин, будинків тощо.

Ще одну групу наркоторговців викрито у Харкові. Працівники ДБР спільно із Нацполіцією області задокументували злочинну діяльність кількох місцевих мешканців, які теж збували сильнодіючі та тяжкі наркотичні речовини – амфетамін, метадон та інші наркотики у прифронтові райони та в обласному центрі. Замовлення клієнтам передавали з рук в руки, або ж через поштові відправлення. Пакунки з наркотичними речовинами маскували чаєм.

Під час обшуків вилучено наркотиків на понад 100 тис. гривень. Одного з фігурантів затримано та повідомлено про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. (ч. 2 ст. 307 КК України). Також про підозру за цією ж статтею повідомлено ще одному з наркоторговців.

Вирішується питання обрання запобіжних заходів, встановлюються інші співучасники злочину. За скоєне усім фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Київщині викрито групу наркоділків із товаром майже на мільйон.

Теги: ДБР наркотики Дніпропетровщина Сумщина Полтавщина

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