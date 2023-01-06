Вбивці та торговці наркотиками. Журналісти дізналися, кого Пригожин випустив на волю
Учасники першої групи ув'язнених, які були завербовані для відправки на фронт в Україну, завершили пів річний контракт та отримали помилування
Серед групи російських ув'язнених, з яких зняли судимості за участь у війні в Україні, опинилися люди, засуджені за вбивство, розбій, організацію злочинного угруповання та провадження амфетаміну. Про це пише російське видання «Медуза».
Вранці 5 січня Пригожин заявив, що учасники першої групи ув'язнених, які були завербовані для відправки на фронт в Україну, завершили пів річний контракт та отримали помилування. Пропагандистське агентство РИА Новости опублікувало відео з цими людьми (їх особи були розмиті), а видання РИА ФАН, що належить Пригожину, виклало їхні фотографії.
Журналісти впізнали серед ув'язнених 34-річного Анатолія Сальміна з Ленінградської області, неодноразово засудженого, зокрема, за вбивство. 2011 року він отримав дев'ять років позбавлення волі за те, що втопив знайомого, з яким разом вирушив на рибалку.
Також повідомлялося, що серед ув'язнених виявився і ветеринар із Санкт-Петербурга Дмитро Каравайчик, якого у 2019 році засудили на 17 років за виробництво та збут амфетаміну. У справі також проходила дружина Діана Грибовська, вона отримала 16 років. Сам Каравайчик стверджував, що амфетамін йому підкинули співробітники поліції, а сам він під виглядом наркотику продавав товчені пігулки, щоб знайти гроші на розробку протезів для тварин.
Припускають, що серед ув'язнених був Олександр Суєтов, який у 2020 році отримав 10 років колонії як організатор злочинного угруповання, яке здійснювало нальоти на ювелірні магазини в Петербурзі. Також Денис Кіньов, якому у 2011 році дали п'ять років за розбій. І Станіслав Усачов, який не пізніше ніж у 2016 році отримав рік і один місяць колонії за викрадення автомобіля. Ймовірно, після винесення цих вироків і Кинєв, і Усачов скоїли інші злочини, зазначають журналісти.
Нагадаємо, керівнику приватної військової компанії «Вагнер» Євгену Пригожину потрібен Бахмут через родовища в районі міста. «Вагнер» хоче захопити соляні та гіпсові шахти. Є ознаки того, що «одержимість» Росії та Пригожина Бахмутом обумовлена фінансовим інтересом.
Раніше повідомлялося, що за інформацією воєнної розвідки України, російська ПВК «Вагнер» почала рекрутувати в’язнів із виправних закладів чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.
Коментарі — 0