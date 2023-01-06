Вбивці та торговці наркотиками. Журналісти дізналися, кого Пригожин випустив на волю

Учасники першої групи ув'язнених, які були завербовані для відправки на фронт в Україну, завершили пів річний контракт та отримали помилування

Серед групи російських ув'язнених, з яких зняли судимості за участь у війні в Україні, опинилися люди, засуджені за вбивство, розбій, організацію злочинного угруповання та провадження амфетаміну. Про це пише російське видання «Медуза».

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Вранці 5 січня Пригожин заявив, що учасники першої групи ув'язнених, які були завербовані для відправки на фронт в Україну, завершили пів річний контракт та отримали помилування. Пропагандистське агентство РИА Новости опублікувало відео з цими людьми (їх особи були розмиті), а видання РИА ФАН, що належить Пригожину, виклало їхні фотографії.

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Журналісти впізнали серед ув'язнених 34-річного Анатолія Сальміна з Ленінградської області, неодноразово засудженого, зокрема, за вбивство. 2011 року він отримав дев'ять років позбавлення волі за те, що втопив знайомого, з яким разом вирушив на рибалку.

Також повідомлялося, що серед ув'язнених виявився і ветеринар із Санкт-Петербурга Дмитро Каравайчик, якого у 2019 році засудили на 17 років за виробництво та збут амфетаміну. У справі також проходила дружина Діана Грибовська, вона отримала 16 років. Сам Каравайчик стверджував, що амфетамін йому підкинули співробітники поліції, а сам він під виглядом наркотику продавав товчені пігулки, щоб знайти гроші на розробку протезів для тварин.

Припускають, що серед ув'язнених був Олександр Суєтов, який у 2020 році отримав 10 років колонії як організатор злочинного угруповання, яке здійснювало нальоти на ювелірні магазини в Петербурзі. Також Денис Кіньов, якому у 2011 році дали п'ять років за розбій. І Станіслав Усачов, який не пізніше ніж у 2016 році отримав рік і один місяць колонії за викрадення автомобіля. Ймовірно, після винесення цих вироків і Кинєв, і Усачов скоїли інші злочини, зазначають журналісти.

Нагадаємо, керівнику приватної військової компанії «Вагнер» Євгену Пригожину потрібен Бахмут через родовища в районі міста. «Вагнер» хоче захопити соляні та гіпсові шахти. Є ознаки того, що «одержимість» Росії та Пригожина Бахмутом обумовлена ​​фінансовим інтересом.

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Раніше повідомлялося, що за інформацією воєнної розвідки України, російська ПВК «Вагнер» почала рекрутувати в’язнів із виправних закладів чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.