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СБУ викрила організаторів «приєднання» Луганщини до РФ: серед них учасники переговорів у Мінську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ викрила організаторів «приєднання» Луганщини до РФ: серед них учасники переговорів у Мінську
фото: пресслужба СБУ

Усі троє колаборанток ще з 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією

Служба безпеки викрила організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій встановлено особи ще двох «депутатов народного совета «ЛНР», які готували «нормативну базу» для проведення фейкового плебісциту в захоплених районах Луганщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Саме вони у вересні 2022 року сприяли «голосуванню» за псевдозакон щодо «приєднання» регіону до країни-агресора.  Потім колаборанти направили «термінове звернення» до ватажка терористів Пасічника з вимогою негайного підписання незаконного документа.

Встановлено, що одна із зловмисниць раніше представляла  «ЛНР» до складу тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України і займалась напрацюванням Мінських угод.

Крім цього, викрито представницю «территориальной избирательной комиссии Луганска», яка займалась фальсифікацією результатів псевдореферендуму.

За даними слідства, всі троє колаборанток ще з 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією.

Перебуваючи на «посадах», вони сприяли поширенню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

Після початку повномасштабного вторгнення зловмисниці розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту.

Під час масових заходів особисто закликали людей прийти на «виборчі дільниці» і віддати «голос» на користь країни-агресора.

За це обіцяли оформити «паспорти «ЛНР» і забезпечити російськими пенсіями.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранткам про підозру за:

  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Щоб уникнути правосуддя ворожі поплічниці переховуються на тимчасово окупованій території нашої держави.

Однак Служба безпеки встановила місця їхнього перебування і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Раніше повідомлялося, на Херсонщині СБУ затримала організаторів референдуму з «приєднання» до РФ.

Теги: державна зрада Мінські угоди колабораціонізм СБУ правосуддя

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