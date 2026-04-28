Держмитслужба передала НАБУ матеріали щодо дев’яти своїх працівників

Держбюджет втратив близько 14 млн грн митних платежів

Державна митна служба завершила внутрішню перевірку щодо дотримання законодавства посадовцями Львівської митниці під час митного контролю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держмитслужбу.

Йдеться про ввезення з Польщі впродовж 2024 року та І кварталу 2025 року товарів широкого вжитку, зокрема, одягу, взуття та автомобільних запчастин, через пункти пропуску «Смільниця – Кросценко» та «Краківець – Корчова».

«За результатами перевірки встановлено неналежне виконання дев’ятьма працівниками Львівської митниці своїх посадових обов’язків, що дало змогу окремим громадянам ввезти в Україну частину товарів без декларування. У разі декларування вказаних товарів до бюджету могло б надійти близько 14 млн грн митних платежів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у діях вказаних посадових осіб вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, тому відповідні матеріали Держмитслужбою скеровані до Національного антикорупційного бюро України для надання правової оцінки.

«Одним із першочергових завдань для посилення інституційної спроможності митниці є налагодження ефективної протидії корупційним явищам. Доброчесність повинна стати ключовим стандартом кадрового перезавантаження Служби, а будь-які прояви недоброчесності та зловживань будуть піддані оцінці правоохоронних органів», – зауважив голова Держмитслужби Орест Мандзій.

До слова, у березні 2025 року Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали керівника митного поста на Львівщині. Посадовця підозрюють в отриманні хабарів від імпортерів електронної техніки. За даними слідства, він сприяв підприємцям в ухиленні від митного оформлення та сплати обов’язкових платежів до держбюджету.