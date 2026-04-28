Держмитслужба передала НАБУ матеріали щодо дев’яти своїх працівників

glavcom.ua
Встановлено неналежне виконання дев’ятьма працівниками Львівської митниці своїх посадових обов’язків
Держбюджет втратив близько 14 млн грн митних платежів

Державна митна служба завершила внутрішню перевірку щодо дотримання законодавства посадовцями Львівської митниці під час митного контролю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держмитслужбу.

Йдеться про ввезення з Польщі впродовж 2024 року та І кварталу 2025 року товарів широкого вжитку, зокрема, одягу, взуття та автомобільних запчастин, через пункти пропуску «Смільниця – Кросценко» та «Краківець – Корчова».

«За результатами перевірки встановлено неналежне виконання дев’ятьма працівниками Львівської митниці своїх посадових обов’язків, що дало змогу окремим громадянам ввезти в Україну частину товарів без декларування. У разі декларування вказаних товарів до бюджету могло б надійти близько 14 млн грн митних платежів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у діях вказаних посадових осіб вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, тому відповідні матеріали Держмитслужбою скеровані до Національного антикорупційного бюро України для надання правової оцінки.

«Одним із першочергових завдань для посилення інституційної спроможності митниці є налагодження ефективної протидії корупційним явищам. Доброчесність повинна стати ключовим стандартом кадрового перезавантаження Служби, а будь-які прояви недоброчесності та зловживань будуть піддані оцінці правоохоронних органів», – зауважив голова Держмитслужби Орест Мандзій.

До слова, у березні 2025 року Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали керівника митного поста на Львівщині. Посадовця підозрюють в отриманні хабарів від імпортерів електронної техніки. За даними слідства, він сприяв підприємцям в ухиленні від митного оформлення та сплати обов’язкових платежів до держбюджету.

Читайте також

Збільшення черг на кордоні з Польщею: митники дали пораду водіям
Збільшення черг на кордоні з Польщею: митники дали пораду водіям
30 березня, 11:12
Лідером з експорту фруктів залишається Туреччина
Звідки в Україну їдуть цитрусові: митниця назвала головних постачальників
1 квiтня, 12:52
НАБУ і САП викрили схему: зерно без оплати вивезли за кордон
Зерно на $29 млн зникло з держкорпорації: НАБУ викрило схему
2 квiтня, 10:09
Головними імпортерами зерняткових фруктів є Польща та Нідерланди
Хто постачає яблука в Україну: дані митниці
2 квiтня, 12:59
Поліція Львівщини затримала митника, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця
Вбивство військового ТЦК у Львові. Митна служба прокоментувала затримання свого працівника
2 квiтня, 17:09
Новий керівник митниці має досвід роботи у МВС та НАБУ
Орест Мандзій очолив Державну митну службу України: що про нього відомо
10 квiтня, 14:10

Матері дитини, яка померла від голоду на Вінниччині, дали три роки – прокуратура оскаржує
Матері дитини, яка померла від голоду на Вінниччині, дали три роки – прокуратура оскаржує
Україна оголосила в розшук підсанкційного олігарха Григоришина
Україна оголосила в розшук підсанкційного олігарха Григоришина
Сувенірні купюри замість грошей. Викрито масштабну аферу з банкоматами на 2 млн грн
Сувенірні купюри замість грошей. Викрито масштабну аферу з банкоматами на 2 млн грн
Закон про зброю для цивільних. Очільник МВС розкрив деталі підготовки
Закон про зброю для цивільних. Очільник МВС розкрив деталі підготовки
НАБУ та САП викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини
НАБУ та САП викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини

Новини

Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи
Сьогодні, 12:15
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
