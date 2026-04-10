Орест Мандзій очолив Державну митну службу України: що про нього відомо

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Орест Мандзій очолив Державну митну службу України: що про нього відомо
Новий керівник митниці має досвід роботи у МВС та НАБУ
Сьогодні, 10 квітня 2026 року, Кабінет міністрів України офіційно призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Його кандидатура була відібрана за результатами відкритого конкурсу, який завершився наприкінці березня, інформує «Главком».

«Уряд призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія. Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс Міністр фінансів Сергій Марченко», – повідомила у соцмережі очільниця уряду Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, від нового керівника очікують продовження реформи митної служби та формування сучасної, прозорої й ефективної системи, що працюватиме «на забезпечення фінансової стійкості держави».

«Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби», – додала Свириденко.

Головні завдання на посаді

Від нового керівника очікують радикальних змін у роботі служби, яка роками залишається однією з найбільш корупційних.

Пріоритетними напрямками роботи стануть: 

  • Діджиталізація процесів: Автоматизація митного оформлення для зменшення впливу людського фактору.
  • Боротьба з контрабандними схемами: Реалізація антикорупційних заходів, напрацьованих під час служби в НАБУ.
  • Збільшення надходжень до бюджету: Оптимізація роботи митних постів та забезпечення прозорого адміністрування платежів.

Що відомо про Ореста Мандзія

До призначення на посаду голови Державної митної служби Орест Мандзій побудував кар'єру в Національному антикорупційному бюро України 

  • Детектив НАБУ: Очолював один із підрозділів детективів Бюро.
  • Боротьба з контрабандою: Під час роботи в НАБУ Мандзій брав безпосередню участь у розслідуванні корупційних схем на митницях. Зокрема, під час співбесід на посаду голови Державної митної служби він розкрив деталі справи про «чорну касу» Волинської митниці, де було вилучено понад $850 тис.
  • Фіналіст конкурсу: За результатами відбору комісія обрала двох фіналістів – Ореста Мандзія та Руслана Даменцова (також співробітника НАБУ), після чого уряд зробив остаточний вибір на користь Мандзія.

Протягом 2001-2017 років він працював на різних посадах в системі МВС, зокрема у Личаківському та Франківському райвідділах у Львові, обласних управліннях МВС на Львівщині та Рівненщині, департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України тощо.

Згідно з його декларацією, за 2025 рік він заробив понад 2,6 млн грн. 

Відомо, що з 2012 року Мандзій користувався BMW X5 2005 року, оформленим на матір колишнього колеги. Втім, сам Мандзій під час співбесіди це пояснив. За його словами, він фактично викупив авто за близько $15 000, однак переоформлення не відбулося. Власниця ж сплатила за авто близько €20 000. Різницю пояснив технічним станом авто та ремонтом.

Окремо кандидат пояснив, що його родина з 2022 року перебуває у Швейцарії та отримувала соціальні виплати, які, за роз’ясненням НАЗК, не підлягають декларуванню. Під час голосування він набрав найбільше голосів. 

«Главком» писав, що Міністерство доходів і зборів ліквідовано. Податкова та митна служби знову розведені у просторі та часі. У багатьох колишніх начальників з’явився шанс повернутися на нові старі посади. А покарання за колишні гріхи – списати на репресії злочинного режиму.

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Життя зі слабким Трампом: що це означає для України
Сьогодні, 08:06
За словами очільника Агентства, після закінчення війни очікується високий інтерес до української дорожньої інфраструктури з боку міжнародних фондів та приватних інвесторів
Платні дороги після війни? Агентство відновлення розповіло про плани будівництва
12 березня, 14:08
Майже у 80% обстежених мешканців Бишівської громади виявлено порушення функції судин на тлі воєнних стрес-факторів
Війна зістарила українців на 10-15 років – дослідження вчених Інституту геронтології
15 березня, 20:15
Посланець Путіна Дмітрієв відреагував на критику Трампа НАТО
Посланець Путіна Дмітрієв обрав тактику папуги, повторюючи заяви Трампа: новий доказ
18 березня, 08:52
У ЗСУ оцінили тактику США проти «шахедів»
ЗСУ здивувала тактика США проти іранських «шахедів»: аналіз The Times
20 березня, 11:35
Андрій Костриця: «Моє звільнення було ухвалене з порушенням законодавства та принципів належного корпоративного управління»
Суд визнав недійсним звільнення колишнього члена Наглядової ради «Українських розподільчих мереж»
27 березня, 10:23
Фото з «літаючим» гризуном перемогло на Wildlife Photographer of the Year 2026
«Літаючий гризун» та рись: визначено найкраще фото дикої природи за 2026 рік
29 березня, 04:49
Новий залізничний маршрут має стати конкурентною альтернативою автобусним перевезенням
Між Україною та Болгарією з'явиться залізничне сполучення
30 березня, 18:29
Президент України Володимир Зеленський
«Ми розпочнемо їх спочатку»: Президент заявив про відновлення мирних переговорів
Вчора, 13:56

Політика

Орест Мандзій очолив Державну митну службу України: що про нього відомо
Орест Мандзій очолив Державну митну службу України: що про нього відомо
«Еліта вищого калібру». Іноземна політологиня проаналізувала кадрові зміни в українському політикумі
«Еліта вищого калібру». Іноземна політологиня проаналізувала кадрові зміни в українському політикумі
Чи є криза в парламенті? Буданов розповів про зустріч із нардепами
Чи є криза в парламенті? Буданов розповів про зустріч із нардепами
«Це був нерозумний крок». Зеленський відповів, чи забере український орден у сирійського диктатора, що втік до Росії
«Це був нерозумний крок». Зеленський відповів, чи забере український орден у сирійського диктатора, що втік до Росії
Напередодні виборів в Угорщині Зеленський повідомив про хід ремонту нафтопроводу «Дружба»
Напередодні виборів в Угорщині Зеленський повідомив про хід ремонту нафтопроводу «Дружба»
Зеленський розкрив деталі своїх перемовин з Ердоганом
Зеленський розкрив деталі своїх перемовин з Ердоганом

Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
