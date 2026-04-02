Хто постачає яблука в Україну: дані митниці

Наталія Порощук
Головними імпортерами зерняткових фруктів є Польща та Нідерланди
Минулого року Україна імпортувала щонайменше 17 тис. тонн яблук і груш

Основними постачальниками яблук та груш на український ринок залишаються Польща та Нідерланди. Про це йдеться у матеріалі «Главком» «Мандаринова економіка. Як змінився імпорт фруктів в Україну за час війни».

За даними Державної митної служби, які «Главком» отримав у відповіді на запит, у 2025 році Україна імпортувала з Польщі 14,6 тис. тонн яблук і груш. Цей показник майже відповідає довоєнному: у 2021 році Польща експортувала до України 16,4 тис. тонн цих фруктів. Однак після початку повномасштабного вторгнення поставки різко скоротилися. Уже у 2022 році обсяг імпорту впав до 1,3 тис. тонн, а у 2023 році – до 941 тонни.

Щодо Нідерландів, то картина така: у 2021 році Україна імпортувала звідти 4,1 тис. тонн, у 2022 році – 3,1 тис. тонн, а у 2025 році – 2,8 тис. тонн.

Аналітики зазначають, що зерняткові фрукти – одна з небагатьох категорій, де Україна має значне власне виробництво, тому імпорт у цьому сегменті переважно сезонний.

Раніше «Главком» писав, що у сезоні 2026 року дешевих овочів і фруктів в Україні чекати не варто. Основні причини – нестача працівників, складні погодні умови та зростання витрат на виробництво. За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, українські аграрії дедалі більше орієнтуються на експорт, адже внутрішнє споживання майже не зростає.

Зокрема, Україна вже два роки поспіль є найбільшим у світі експортером замороженої малини, а обсяги постачання цієї ягоди за кордон і надалі збільшуються. Схожа ситуація і з лохиною: її виробництво зростає щороку, але український ринок уже майже насичений, тому фермери змушені шукати покупців за межами країни.

Водночас очікувати зниження цін не варто. У плодоовочевому секторі дедалі гостріше відчувається кадровий голод – бракує як кваліфікованих, так і сезонних працівників.

