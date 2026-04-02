Вбивство військового ТЦК у Львові. Митна служба прокоментувала затримання свого працівника

Ростислав Вонс
Поліція Львівщини затримала митника, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця
фото: Нацполіція

За даними слідства, фігурант ударив військовослужбовця ножем у шию та втік

Державна митна служба України підтвердила, що особа, затримана за підозрою у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові, є працівником Львівської митниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що Держмитслужба всебічно сприяє правоохоронним органам для обʼєктивного зʼясування всіх обставин вчинення злочину.

«Ми жодним чином не виправдовуємо та не підтримуємо протиправних дій з боку працівників служби. Остаточну оцінку подіям надасть слідство і суд. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого!» – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удар ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Згодом стало відом, що поліція Львівщини затримала нападника. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування львів’янина, 1991 року народження, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними «РБК-Україна», затриманим є митник Андрій Труш.

До розкриття злочину були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції. Проводилась поліцейська спецоперація.

Як повідомлялося, народний депутат від «Слуги народу» Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення зміни до законодавства «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Він передбачає врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян, а також вручення повісток.

До слова, останніми днями у мережі шириться інформація про те, що починаю з 1 квітня 2026 року в Україні стартує масштабна реформа процесу мобілізації. Міноборони наголошує, що будь-які повідомлення про запуск нових механізмів мобілізації від початку квітня є передчасними.

Відомство продовжує працювати над дорожньою картою змін, яка потребує ретельного опрацювання на всіх рівнях. Заступник міністра оборони Євген Мойсюк підкреслив, що питання трансформації системи територіальних центрів комплектування не може бути вирішене за один день.

В Івано-Франківську сталася сутичка в закладі: є постраждалі, поліція веде перевірку
В Сумах викрито бордель в хостелі: підозрювана вербувала неповнолітню
Убивство військового ТЦК у Львові: суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Збитки на понад 100 млн грн. Викрито схему масштабного розкрадання корисних копалин
Убивство військового ТЦК у Львові: інспектор митниці отримав підозру
OnlyFans проти Податкової: скільки справ виграли моделі

