Збільшення черг на кордоні з Польщею: митники дали пораду водіям

Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску «Краківець – Корчова» та «Шегині – Медика»

Останніми днями на українсько-польському кордоні фіксують зростання транспортного потоку. Це пов’язано з наближенням Великодня, адже зросла кількість громадян, які повертаються в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

«Аби зекономити час очікування, рекомендуємо водіям і громадянам обирати альтернативні пункти пропуску: «Угринів – Долгобичув», «Рава-Руська – Хребенне», «Грушів – Будомєж», «Нижанковичі – Мальховіце», «Смільниця – Кросценко». Щасливої та безпечної всім дороги!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні у тестовому режимі запрацювали чотири нові мобільні сканери для перевірки транспорту. Обладнання вже використовують у пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Краківець». Після завершення реконструкції пункту пропуску «Шегині» сканери планують запустити і там.

Як повідомлялося, на Вінниччині триває масштабна реконструкція міжнародного пункту пропуску «Бронниця – Унгурь» на кордоні з Молдовою. Проєкт, вартістю понад 162 млн грн, має на меті перетворити «малий» перехід на сучасний логістичний хаб із високою пропускною спроможністю.

До слова, у четвер, 14 січня, на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».

Зауважимо, що з 16 лютого запровадилося тимчасове обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй». У будні дні (понеділок-п’ятниця) з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися. Пішохідне сполучення залишається без обмежень.