СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів на сході країни

Росія завербула жителя Бахмута

Служба безпеки України затримала агента РФ, який надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донецькій області і звітував про результати «прильотів». Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними слідства, зрадником є мешканець Бахмуту, який був завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ після початку повномасштабного вторгнення РФ. «Пропозицію» щодо негласної співпраці отримав на власний телефон через месенджер.

Встановлено, що російський куратор обрав йому оперативний псевдонім «Сивий» і поставив завдання – збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку. Передачу даних ворожий агент здійснював через закриті канали зв’язку, ретельно приховуючи факт співробітництва зі спецслужбою країни-агресора. У своїх повідомленнях зазначав електронні геолокації об’єктів і підтверджував їх матеріалами фото-, відеофіксації.

У ході обшуку у затриманого виявлено засоби зв’язку з доказами комунікації з російським координатором. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири. Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі – дев'ятирічний хлопчик. Ще дев'ять осіб вдалося врятувати.