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СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів на сході країни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів на сході країни
 Передачу даних ворожий агент здійснював через закриті канали зв’язку
СБУ

Росія завербула жителя Бахмута 

 

Служба безпеки України затримала агента РФ, який надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донецькій області і звітував про результати «прильотів». Про це повідомляє пресцентр відомства. 

За даними слідства, зрадником є мешканець Бахмуту, який був завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ після початку повномасштабного вторгнення РФ. «Пропозицію» щодо негласної співпраці отримав на власний телефон через месенджер.

Встановлено, що російський куратор обрав йому оперативний псевдонім «Сивий» і поставив завдання – збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку. Передачу даних ворожий агент здійснював через закриті канали зв’язку, ретельно приховуючи факт співробітництва зі спецслужбою країни-агресора. У своїх повідомленнях зазначав електронні геолокації об’єктів і підтверджував їх матеріалами фото-, відеофіксації.

У ході обшуку у затриманого виявлено засоби зв’язку з доказами комунікації з російським координатором. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири. Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі – дев'ятирічний хлопчик. Ще дев'ять осіб вдалося врятувати.

Теги: окупанти Україна росія СБУ війна в Україні війна

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