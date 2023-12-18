Чому військкоми почали розносити повістки разом із поліцейськими: роз’яснення ТЦК

Військком заявив, що рознесення повісток у супроводі поліції не є посиленням мобілізації

Військкоми у Полтаві почали розносити повістки по квартирах разом з поліцейськими. Речник обласного ТЦК Роман Істомін в ефірі радіо «Полтава» зазначив, що це не означає посилення заходів мобілізації.

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Істомін пояснив, що вручення повісток за місцем проживання є основним способом оповіщення, оскільки в військкоматах є дані про військовозобов’язаних і один з пунктів – це його адреса проживання. Він додав, що якщо чоловік порушує правила військового обліку вже не вперше, працівники поліції можуть здійснити примусовий привід.

«Як було раніше? Якщо людина порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою, її дані передаються в поліцію і далі ідуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він є і його не потрібно шукати», – зазначив військовий.

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За словами Романа Істоміна, сповіщення у громадських місцях – це «вимушений захід», оскільки не всі виконують правила військового обліку і проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали у ТЦК.

Нагадаємо, у Полтаві розпочалися заходи посиленої мобілізації, про що повідомила секретар міськради Катерина Ямщикова. Зокрема працівників ТЦК підсилили групами з правоохоронців та держслужбовців, а на базі мобілізаційних дільниць з інформування відкриють пункти оповіщення, де вручатимуть повістки.

Раніше Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.