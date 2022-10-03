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У Києві суд виправдав п’яного пішохода, через якого загинув велосипедист

Віталій Тараненко
glavcom.ua
У Києві суд виправдав п’яного пішохода, через якого загинув велосипедист
Велосипедист, який загинув, повинен був пропустити обвинуваченого, що йшов по тротуару, наголосив суд
фото: Нацполіція

Суд вважав, що загиблий велосипедист сам порушив правила дорожнього руху

Святошинський районний суд Києва визнав невиннним чоловіка та виправдав його від злочину, внаслідок якого загинув велосипедист на одній зі столичних вулиць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 23 вересня.

За матеріалами справи, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 червня 2021 року на вул. Кільцева дорога у Києві. Обвинувачений, будучи у стані алкогольного сп’яніння (2,72% проміле алкоголю в крові), ішов тротуаром. Водночас назустріч йому рухався 28-річний велосипедист.

Коли учасники руху майже зрівнялися, пішохід раптово вийшов перед велосипедистом. Після цього сталося зіткнення, внаслідок якого велосипедист вилетів на дорогу і загинув. У цей момент по дорозі рухалися автомобілі. Однак, як з’ясувала експертиза, смерть потерпілого настала від удару головою в бордюр. Під час судового допиту пішохід визнав вину в інкримінованому злочині за ст. 291 Кримінального кодексу («Порушення чинних на транспорті правил»). Сказав, що нічого не пам’ятає, бо тоді був п’яним. Лише зауважив, що того дня разом із ще одним чоловіком випили дві пляшки пива та 0,25 г горілки на двох.

Обвинувачений  попросив вибачення у потерпілої та батьків загиблого, сказав, що йому дуже шкода, що так сталося.

Разом з тим суд дійшов висновків: попри те, що пішохід порушив правила дорожнього руху (мав триматися правого боку, а він вискочив ліворуч, коли їхав велосипедист), у цій ситуації більшою є провина велосипедиста. Адже той їхав тротуаром, а це заборонено правилами дорожнього руху. Більше того, велосипедист повинен був пропустити обвинуваченого, що йшов по тротуару, наголосив суд.

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Теги: вирок смерть суд велосипедист Київ

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