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Чекає перемоги Росії. Суд дозволив спецрозслідування щодо скандальної Монтян

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Чекає перемоги Росії. Суд дозволив спецрозслідування щодо скандальної Монтян
Тетяна Монтян підозрюється у скоєнні важких злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу
скріншот з відео

Слідство наполягає, що українська юристка переховується від слідства та суду

Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо підозрюваної, відомої української юристки з вираженими проросійськими поглядами Тетяни Монтян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості, розміщені в «Урядовому кур’єрі» від 17 березня.

Монтян підозрюється у скоєнні важких злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу (ч. 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст.111-1 та ч. 3 ст. 436-2). Йдеться про публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України з використанням засобів масової інформації; заклики до зміни меж території та державного кордону України з розпалюванням національної ворожнечі; публічному запереченні здійснення збройної агресії Росії проти України, а також виправдовування війни.

У судовій ухвалі сказано, що Тетяна Монтян переховується від слідства та суду.

Крім цього, Служба безпеки України опублікувала повістку про виклик скандальної підозрюваної. 21-23 березня її чекає слідчий СБУ на столичній вулиці Володимирська, 33. Правоохоронці мають намір ознайомити Монтян з матеріалами досудового розслідування та передати копію обвинувального акту.

Водночас сама підозрювана вояжує Росією. На її телеграм-каналі опубліковано інтерв’ю, яке вона дала російському журналісту 11 березня у Москві. На початку бесіди Монтян назвала себе «ворогом народу і зрадницею Батьківщини, у якої інші політичні погляди». На запитання журналіста, «як будемо перемагати», Тетяна Монтян порадила «медійно глушити партію голубів миру».

Як повідомляв «Главком», напередодні повномасштабної війни Російська Федерація долучила до засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого реалізації «Мінських угод» в якості свідка Тетяну Монтян. Під час виступу в режимі відеовключення Монтян ретранслювала звичні російські наративи, називаючи Україну «маріонеткою Заходу», та звинувачуючи «колективний Захід» у намаганнях спровокувати війну «з Росією на території України». Також вона озвучила звичні тези російської пропаганди щодо того, що Україна, нібито, «вбиває мирне населення Донбасу», – дітей, стареньких та людей з інвалідністю. Монтян наголосила, що неодноразово відвідувала окуповані території Донбасу та, нібито, бачила це на власні очі.

За даними видання Sprotyv.info, кандидатуру Монтян для участі у брифінгу в якості свідка було погоджено із так званим «МЗС ДНР».

Також видання повідомляє, що Тетяна Монтян систематично бере участь у інформаційно-психологічних спецопераціях ГРУ, розповсюджуючи дезінформацію та маніпуляції як щодо України, так і її зарубіжних партнерів.

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Теги: суд СБУ колабораціонізм

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