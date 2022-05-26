Дві пенсіонерки з Одеси торгували канабісом. Їм загрожує до 10 років в’язниці

63-х та 70-и річні пенсіонерки продавали наркотики у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях

Порушницям повідомлено про підозри

Дві пенсіонерки з Одеси продавали наркотики великими партіями у трьох областях областях України. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Правоохоронці викрили канал оптової поставки на територію Одеської, Миколаївської та Херсонської областей особливо небезпечного наркотичного засобу», – йдеться в повідомленні.

Жінки віком 63-х та 70-ти років.

Повідомляється, що з помешкань та транспортних засобів громадянок було вилучено більше п’яти кілограмів канабіса, що був закуплений для подальшої роздрібної торгівлі, ваги, телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Обшуки проводилися й у кола «наближених» до фігуранток осіб, у яких також вилучили аналогічні наркотичні засоби в менших об’ємах.

Обом правопорушницям оголошені підозри за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів їм загрожує покарання позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відомості щодо речовин, вилучених у інших осіб, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 309 та 307 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Раніше повідомлялося, що у Тайланді 9 червня набирає чинності закон, згідно з яким резиденти країни матимуть право вирощувати вдома необмежену кількість канабісу для медичних цілей без офіційної реєстрації. У зв'язку з цим влада безоплатно роздасть 1 млн рослин.