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Ексдиректора харківського оборонного заводу викрито на розкраданні коштів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ексдиректора харківського оборонного заводу викрито на розкраданні коштів
фото: пресслужба СБУ

Влітку 2022 року тоді чинний очільник заводу організував протиправну схему заволодіння грошовими коштами, які були передані підприємству для виконання державного оборонного замовлення

Правоохоронці викрили колишнього директора харківського оборонного підприємства, який розкрадав державні кошти на ремонті військової техніки. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Харківській області.

«Контррозвідка Служби безпеки викрила на оборудках з державними коштами колишнього генерального директора харківського державного підприємства із обійми концерну «Укроборонпром», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в СБУ, влітку 2022 року тоді чинний очільник заводу організував протиправну схему заволодіння грошовими коштами, які були передані підприємству для виконання державного оборонного замовлення.

«За контрактом з Міністерством оборони України харківське підприємство мало здійснювати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення», – зазначають у відомстві.

Залучив ділків
Правоохоронці повідомили, що до протиправної оборудки директор заводу залучив ще двох осіб: свого підлеглого – начальника управління з матеріально-технічного постачання, а також представника фірми, яка здійснювала постачання запасних частин.

«Зловмисники домовились, що замість нових запасних частин для окремих вузлів та агрегатів військової техніки вони будуть закуповувати відремонтовані», – розповіли в СБУ.

Натомість такі деталі були неналежної якості, не відповідали нормам та чинним стандартам і до того ж порушували умови укладеного договору.

«Директор заводу та начальник управління матеріально-технічного постачання зі свого боку підписували документи про прийомку завідомо неякісних деталей, забезпечували безперешкодне проходження ними вхідного контролю якості на підприємстві та потрапляння цих неякісних комплектуючих до збиральних цехів», – інформують у відомстві.

Ініційована Службою безпеки судова товарознавча експертиза підтвердила неналежну якість цих деталей.

Ексдиректору державного підприємства, а також двом іншим учасникам оборудки, повідомлено про підозру за заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

За такий злочин зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.«Наразі усім трьом фігурантам обрано запобіжні заходи: колишньому директору – тримання під вартою, іншим – цілодобовий домашній арешт», – додали в СБУ.

Нагадаємо, Генпродюсеру окупаційної ТРК «Крим» повідомлено про підозру.

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Теги: Харківщина СБУ

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