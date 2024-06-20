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Наживалися на ремонті оборонних об’єктів: посадовець та підприємець з Волині отримали підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Наживалися на ремонті оборонних об’єктів: посадовець та підприємець з Волині отримали підозру
Посадовець з підрядником вирішили частину коштів, призначених для ремонту оборонних об’єктів, покласти до власних кишень
фото: Державне бюро розслідувань

Як з'ясувало ДБР, директор підприємства впродовж 2023 року вносив неправдиві дані до актів виконаних робіт

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру начальнику квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) та підприємцю з Волині, які наживалися на ремонті оборонних об’єктів. Про це йдеться у Telegram-каналі відомства 20 червня.

«Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили начальника квартирно-експлуатаційного відділу одного з міст Волинської області та директора приватного підприємства, які обікрали місцевий бюджет на понад 2,2 млн грн», – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що восени минулого року квартирно-експлуатаційний відділ уклав чотири договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, що використовуються для потреб одного зі збройних формувань регіону. На ці роботи було виділено субвенцію на майже 10 млн грн.

«Проте посадовець з підрядником вирішили частину коштів покласти до власних кишень. До актів виконаних робіт директор підприємства впродовж 2023 року вносив неправдиві дані: завищував вартість матеріалів, вписував роботи, яких насправді підприємство не виконувало», – пише Державне бюро розслідувань.

Начальник квартирно-експлуатаційного відділу підписував сфальсифіковані акти виконаних робіт, після чого кошти надходили на рахунки підприємства. Через такі махінації місцевому бюджету було завдано збитків на понад 2,2 млн грн.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у столичних автоперевізників. Про це повідомляє пресслужба ДБР. Крім того, підозру повідомили приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру чиновнику однієї з військових частин в Одеській області. Посадовець допустив крадіжку понад 4 млн грн виплат захисників. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

До слова, суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони «Південь», який залучив бійців до будівництва маєтку. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Теги: ДБР Telegram ремонт Волинська область бюджет Національна поліція України

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