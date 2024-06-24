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«Укренерго» збільшило обмеження світла на вечір 24 червня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Укренерго» збільшило обмеження світла на вечір 24 червня
«Укренерго» нагадало, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях
колаж: glavcom.ua

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень в кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго

У понеділок, 24 червня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. З 19:00 обсяг обмежень буде більшим. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень в кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

В «Укренерго» зазначили, що 23 червня, обсяг обмежень було збільшено – замість 19:00 графіки погодинних відключень почали діяти з 11:00. «Причина – обмежена можливість використання гідроресурсів для виробництва електроенергії», – пояснили в пресслужбі.

«Укренерго» збільшило обмеження світла на вечір 24 червня фото 1

«Укренерго» нагадало, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 26 710 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 561 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Раніше повідомлялося, що «Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 24 червня.

Теги: електроенергія Укренерго

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