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На Закарпатті у ДТП загинув народний артист Богдан Сташків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Закарпатті у ДТП загинув народний артист Богдан Сташків
Народний артист активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури
фото з відкритих джерел

Богдан Сташків гастролював у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, популяризуючи українську пісню

У Закарпатській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув народний артист Богдан Сташків. За життя дружини досі борються медики. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Богдан Сташків народився 21 серпня 1957 року в селі Дички Рогатинського району Івано-Франківської області. Закінчив Рівненський інститут культури та юридичний факультет Львівського державного університету. Працював робітником на підприємстві, директором Будинку культури в Тисмениці, завідувачем Тисменицького відділу культури.

На Закарпатті у ДТП загинув народний артист Богдан Сташків фото 1
На Закарпатті у ДТП загинув народний артист Богдан Сташків фото 2

Народний артист України, володар гран-прі Міжнародного конкурсу вокалістів у Голландії (1989 року). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом Христа Спасителя (2001року), орденом Князя Володимира (2002 року), орденом Юрія Побідоносця (2007 року), орденом Андрія Первозванного (2008 року), орденом «Знак пошани» (2007 року), медаллю міністра оборони України за благодійну миротворчу місію у Косово (2006 року).

З великим успіхом артист гастролював у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, популяризуючи українську пісню.

На Закарпатті у ДТП загинув народний артист Богдан Сташків фото 3
На Закарпатті у ДТП загинув народний артист Богдан Сташків фото 4

На початку 2000-х співак започаткував дитячий конкурс-фестиваль «Захід-ХХІ століття», активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури. А ще – благодійницькою діяльністю. За життя збудував каплицю Спасіння Христового в місті Тисмениця, допомагав у будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті.

Також Сташків організовував благодійні концерти для військовослужбовців, хворих дітей, людей з інвалідністю.

На Закарпатті у ДТП загинув народний артист Богдан Сташків фото 5

До слова, 9 січня на 71 році життя помер народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко. Дружина артиста, співачка Світлана Білоножко повідомила, що в її чоловіка у лікарні зупинилось серце.

Новина про смерть Віталія Білоножка стала несподіванкою для багатьох його друзів та колег в українському шоу-бізнесі. Хоча багато хто з них не бачився з артистом роками. Востаннє Віталій Білоножко виходив на сцену 2019 року. Він важко переніс пандемію коронавірусу і не виходив зі свого будинку. Усі світські заходи та благодійні концерти відвідувала лише його дружина.

Прощання із Віталієм Білоножком пройшло в Національній філармонії України (Володимирський узвіз, 2). У залі лунали пісні виконавця та транслювали відео з його концертів. Дружина артиста Світлана Білоножко приймала співчуття від багатьох людей, які прийшли вшанувати легенду естради.

Теги: народний артист ДТП смерть артист співак

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