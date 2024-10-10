Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд залишив під вартою псевдоактивіста Стахіва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Суд залишив під вартою псевдоактивіста Стахіва
Стахів заявив, що вважає справу проти себе політичними репресіями
фото з відкритих джерел

Суд постановив залишити без змін рішення про тримання під вартою без застави

Львівський апеляційний суд у четвер, 10 жовтня, залишив у СІЗО 39-річного псевдоактивіста та антивакцинатора Остапа Стахіва, якого підозрюють у «зливі» локацій ЗСУ та шахрайстві. Про це повідомляє «Суспільне».

Остап Стахів під час свого виступу заявив, що справу вважає політичними репресіями і просив суд скасувати ухвалу Галицького суду як таку, яка не відповідає чинному законодавству.

Однак суд постановив залишити без змін рішення за 2 жовтня, а саме – тримання під вартою без застави.

Як відомо, обрати Стахіву запобіжний захід вдалося лише з п'ятого разу, оскільки той відводив суддю, прокурора та слідчого. Зокрема, суд визнав, що Стахів зловживає своїм правом на відвід.

Нагадаємо, Нацполіція спільно з СБУ 25 вересня прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який видавав фіктивні посвідчення журналіста.

Згодом стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство. 

Раніше повідомлялося, псевдоактивіст та блогер Остап Стахів проігнорував виклик до суду Львова. За словами прокурора, Стахіва двічі викликали до суду – 25 вересня та 27 вересня, куди він обидва рази не з’явився та не повідомив про причини своєї відсутності. 

Як зазначив суддя, Стахів не з’явився до суду, бо його викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. Тоді прокурор заявив клопотання щодо приводу Стахіва, але суд не задовольнив його, аргументуючи це тим, що неявка була з поважної причини. Потім Стахів надіслав до суду клопотання про відвід слідчого, але отримав відмову.

До слова, у 2021 році співробітники Служби безпеки України вручили Остапу Стахіву підозру за статтею про повалення конституційного ладу. У тому ж році суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень. Згодом, він вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень

Теги: суд Львів блогер активісти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щороку тут стаціонарно лікують понад 20 тисяч дітей
У Львові відкрили модернізовану бактеріологічну лабораторію
18 вересня, 19:18
Начальник комунальної служби перевезень КМДА підозрюється у вимаганні грошей від перевізників
Начальник служби перевезень КМДА отримав підозру
17 вересня, 12:58
Уряд хоче створити конкурентоспроможний агротехнологічний університет на базі двох локацій: Львова і Дублян
Уряд анонсував об'єднання ще двох університетів
27 вересня, 13:43
Нині В'ячеслав Зінченко перебуває під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року
Вбивство Фаріон. Свідки розповіли, як підозрюваний поводився на курсах БПЛА
27 вересня, 08:30
Екоактивісти облили супом картину Ван Гога
Активістки, які облили супом картину Ван Гога, отримали суворе покарання
27 вересня, 19:46
Захист підозрюваного просить змінити запобіжний захід на тримання під домашнім арештом з носінням електронного браслету
Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Фаріон
8 жовтня, 13:35
Суд РФ засудив американця
Росіяни засудили 72-річного американця за участь в українській теробороні
7 жовтня, 23:59
Адвокатка Крупи наголосила, що обставини, які розслідуються у кримінальному провадженні, не відповідають тим даним, які розповсюджені у ЗМІ
Справа глави хмельницького МСЕК. Захист чиновниці зробив заяву щодо розміру застави
7 жовтня, 20:00
Чоловік безпричинно вдарив кулаком по склу касової зони, розбив його, а потім втік з місця події
У Києві чоловік розбив вітрину аптеки, аби йому продали заспокійливе: який вирок виніс суд
Вчора, 09:43

Кримінал

Затримано адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах (фото)
Затримано адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах (фото)
Суд залишив під вартою псевдоактивіста Стахіва
Суд залишив під вартою псевдоактивіста Стахіва
Суд обрав запобіжний захід депутатці Хмельницької міськради Баранській
Суд обрав запобіжний захід депутатці Хмельницької міськради Баранській
Двоє братів на війні, а третій отримав вирок за ухилення від мобілізації – деталі
Двоє братів на війні, а третій отримав вирок за ухилення від мобілізації – деталі
ВАКС засудив до п'яти років колонії суддю Дніпропетровського райсуду
ВАКС засудив до п'яти років колонії суддю Дніпропетровського райсуду
Стало відомо, хто захищатиме військового Гнезділова, який «добровільно демобілізувався»
Стало відомо, хто захищатиме військового Гнезділова, який «добровільно демобілізувався»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
16K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
12K
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW
12K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
11K
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua