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Звільнений із полону військовий не отримав 4 млн грн. Прокуратура відкрила справу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Звільнений із полону військовий не отримав 4 млн грн. Прокуратура відкрила справу
Владислав Самбур потрапив у російський полон 4 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя, а 15 січня 2025 року повернувся в Україну в межах обміну полоненими.
фото: Владислав Самбур

Правоохоронці перевірять дії посадовців військової частини та матері захисника, яку раніше позбавили батьківських прав

Виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський відреагував на історію українського військовослужбовця Владислава Самбура, який майже три роки перебував у російському полоні, а після звільнення був змушений через суд домагатися належних йому виплат. За словами посадовця, держава перерахувала близько 4 млн грн, однак сам захисник цих грошей не отримав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Ковальського.

Очільник прокуратури розповів, що ознайомився з історією військовослужбовця та доручив невідкладно встановити всі обставини ситуації. Зокрема, правоохоронці мають з'ясувати, чому кошти, призначені захиснику за час перебування в російському полоні, не надійшли безпосередньо йому.

За словами Ковальського, йдеться про приблизно 4 млн грн, які держава вже виплатила. Водночас після повернення з полону Самбур змушений самостійно відстоювати право на отримання цих грошей у судовому порядку.

Після первинного з'ясування обставин правоохоронці внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, розслідування стосуватиметься дій службових осіб військової частини, у якій проходив службу Владислав Самбур.

Крім того, прокуратура перевірить можливе шахрайство з боку матері військовослужбовця, яку раніше позбавили батьківських прав. За інформацією Ковальського, відповідний епізод пов'язаний з отриманням виплат, призначених її сину під час перебування в російському полоні.

Наразі посадовець не уточнив, яку саме суму могла отримати мати захисника та за яких обставин відбувалися відповідні виплати. Також не повідомляється про оголошення підозр конкретним особам.

Виконувач обов'язків генерального прокурора наголосив, що всі встановлені обставини повинні бути перевірені, а діям причетних осіб має бути надана належна правова оцінка. «Кожен із цих епізодів має отримати належну правову оцінку», – заявив Ковальський.

Окремо посадовець звернув увагу на ситуацію, коли військовослужбовець після майже трьох років російського полону змушений витрачати час і зусилля на судові процеси, щоб отримати гроші, які держава вже призначила та виплатила.

На думку Ковальського, усунення можливих недоліків у роботі державних установ не повинно перекладатися на самих військовослужбовців. Якщо під час здійснення виплат були допущені порушення або помилки, відповідні органи мають самостійно забезпечити їх виправлення. «Якщо система десь не спрацювала – виправляти це має сама система, а не військовослужбовець», – наголосив він.

Ковальський також підкреслив, що захисники, які повертаються з російського полону, не повинні роками самостійно долати бюрократичні перешкоди для відновлення своїх прав.

«Людина, яка майже три роки провела в російському полоні, не повинна після повернення ще роками самотужки розбиратися з наслідками бюрократичних процедур, щоб відновити справедливість», – зазначив посадовець.

Військовослужбовець 501-го окремого батальйону морської піхоти Владислав Самбур потрапив у російський полон 4 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя. До цього він разом із побратимами перебував на території металургійного комбінату імені Ілліча. Після захоплення росіяни перевезли його до Оленівки, а згодом до інших місць ув'язнення на території РФ.

15 січня 2025 року Самбура звільнили з російського полону в межах повернення 25 важкохворих і поранених українців. Захисник провів у неволі понад два роки й дев'ять місяців.

Нагадаємо, з 1 лютого 2025 року в Україні змінився порядок виплат грошового забезпечення родинам військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Зокрема, військові отримали можливість самостійно визначати осіб, яким виплачуватимуть кошти, шляхом складання особистого розпорядження.

Якщо такого розпорядження немає, 50% грошового забезпечення розподіляється між визначеними законом членами родини. Водночас батьки, позбавлені батьківських прав, не належать до кола осіб, які мають право на відповідні виплати. Частина коштів зберігається для самого військовослужбовця до його повернення з полону.

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Теги: прокуратура Генпрокурор полон

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