Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Харківщині керівників виправної колонії викрито на катуванні в'язнів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Харківщині керівників виправної колонії викрито на катуванні в'язнів
Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Керівники колонії примушували в’язнів до безплатної та понаднормової праці, принижуючи їх та погрожуючи

Державне бюро розслідувань спільно з Офісом генпрокурора затримало керівництво однієї з виправних колоній на Харківщині за знущання з ув’язнених. П’ятьох людей підозрюють у приниженні та катуванні в’язнів установи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, керівники колонії примушували в’язнів до безплатної та понаднормової праці, принижуючи їх та погрожуючи. Щоб змусити ув’язнених працювати, керівництво установи застосовували психологічний тиск та залякування. «Безпідставно використовувалися заходи дисциплінарного впливу – ув’язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора або камерного типу», – йдеться в заяві.

5 фото
На весь екран
Правоохоронці затримали п’ятьох посадовців колонії
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Правоохоронці затримали п’ятьох посадовців колонії, причетних до знущання з в’язнів керівника колонії, його першого заступника та чергового помічника, а також керівника й оперуповноваженого оперативного відділу. Їм повідомили про підозри за ч. 3 ст. 127 ККУ (катування). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

 Нагадаємо, Державне бюро розслідувань виявило чисельні факти катувань ув’язнених у виправних установах України. Так, у державній установі «Божковська виправна колонія (№16)», що розташована в Полтавській області, діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру засудженому, який збував наркотичний засіб метадон в одній з установ виконання покарань Вінницької області.

Читайте також:

Теги: Харківщина ДБР колонія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ викрила шпигуна в лавах «Укрзалізниці» на Харківщині
22 серпня, 14:51
Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Справа Шабуніна: ДБР завершило розслідування
14 серпня, 15:58
Під час чергування на одному з блокпостів Дніпропетровщини працівники поліції та їх товариш-пенсіонер вирішили підзаробити на водіях
Займалися поборами на блокпосту: у Дніпропетровській області судитимуть правоохоронців
12 серпня, 20:56
Валентина Данішевська чотири роки очолювала Верховний суд
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
11 серпня, 17:48
Нардепи ініціюють перезапуск ДБР
Нардепи ініціюють перезапуск ДБР
7 серпня, 10:25
Вокзал Лозової постраждав через російську атаку
Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни: є загиблий, серед поранених – діти
5 серпня, 06:37
Як зазначив український лідер, бюрократія значно впливає на ефективність бригад
Зеленський скликає Ставку за підсумками візиту на Харківщину
4 серпня, 18:25
Показано наслідки ударів РФ по Харківщині за тиждень
РФ за тиждень завдала удари по 44 населених пунктах Харківщини: чим атакував ворог (фото)
4 серпня, 17:35
Росіяни атакували Біленьківську виправну колонію №99
Удар по виправній колонії на Запоріжжі: зʼявилися перші фото наслідків
29 липня, 10:37

Кримінал

На Харківщині керівників виправної колонії викрито на катуванні в'язнів
На Харківщині керівників виправної колонії викрито на катуванні в'язнів
Убивство військового на Хмельниччині. Суд арештував намісника монастиря УПЦ МП
Убивство військового на Хмельниччині. Суд арештував намісника монастиря УПЦ МП
Ікона XVI століття та раритетні монети: прикордонники затримали контрабандистів
Ікона XVI століття та раритетні монети: прикордонники затримали контрабандистів
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
Справа Чернишова: ВАКС продовжив обовʼязки ексвіцепремʼєру
Справа Чернишова: ВАКС продовжив обовʼязки ексвіцепремʼєру
НАБУ закликало суд розглядати справу затриманого детектива публічно
НАБУ закликало суд розглядати справу затриманого детектива публічно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
9314
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
8874
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4169
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3816
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua