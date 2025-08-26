На Харківщині керівників виправної колонії викрито на катуванні в'язнів

Керівники колонії примушували в’язнів до безплатної та понаднормової праці, принижуючи їх та погрожуючи

Державне бюро розслідувань спільно з Офісом генпрокурора затримало керівництво однієї з виправних колоній на Харківщині за знущання з ув’язнених. П’ятьох людей підозрюють у приниженні та катуванні в’язнів установи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, керівники колонії примушували в’язнів до безплатної та понаднормової праці, принижуючи їх та погрожуючи. Щоб змусити ув’язнених працювати, керівництво установи застосовували психологічний тиск та залякування. «Безпідставно використовувалися заходи дисциплінарного впливу – ув’язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора або камерного типу», – йдеться в заяві.

Правоохоронці затримали п’ятьох посадовців колонії фото: dbr.gov.ua/ДБР

Правоохоронці затримали п’ятьох посадовців колонії, причетних до знущання з в’язнів керівника колонії, його першого заступника та чергового помічника, а також керівника й оперуповноваженого оперативного відділу. Їм повідомили про підозри за ч. 3 ст. 127 ККУ (катування). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань виявило чисельні факти катувань ув’язнених у виправних установах України. Так, у державній установі «Божковська виправна колонія (№16)», що розташована в Полтавській області, діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених.

