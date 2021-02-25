Ексміністру Рудьковскому повідомили про підозру у викраденні топ-менеджера компанії «Нафтогазвидобування»

Повідомлення про підозру отримали п'ять осіб, їм загрожує до 12 років позбавлення волі

Організатор залучив до злочину представників криміналітету

Колишньому міністру транспорту і зв'язку Миколі Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави «Нафтогазвидобування» Олега Семінського.

Всього у цій справі повідомлення про підозру отримали п'ять осіб, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Повідомлено про підозру п'ятьом особам, у тому числі організатору, у викраденні та катуванні екскерівника ПрАТ «Нафтогазвидобування», а на даний час народного депутата України IX скликання, а також у вимаганні грошей від його рідних (ст. 127, ст. 146, ст. 189 КК України)», – сказано в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що організатор – нардеп кількох скликань, який в минулому обіймав посаду Міністра транспорту і зв'язку України – залучив до скоєння злочину кілька людей, в тому числі представників криміналітету.

«Мотивом кримінальних злочинів став перерозподіл доходів від діяльності, а також акцій підприємства між його бенефіціарами», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв «Главком», потерпілого викрали й незаконно позбавили волі на більше ніж на три роки, його систематично катували й вимагали виплатити замовникові злочину неіснуючий борг розміром $200 млн.

У травні 2015 року викрадачі відпустили Семінського.

Як повідомлялося, після свого звільнення Семінський заявив, що не має майнових або інших претензій до компанії «Нафтогазвидобування».



