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Експосадовці «Укрзалізниці» ремонтували військові ешелони ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Експосадовці «Укрзалізниці» ремонтували військові ешелони ворога
СБУ

Після звільнення Лимана зловмисники намагалися «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя

Служба безпеки України затримала ще двох поплічників окупантів у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Зловмисниками виявились двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Під час тимчасового захоплення Лиману вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом, за що отримали призначення до складу окупаційної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що один з колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором «дирекції інфраструктури залізниці ДНР». Інший – став його підлеглим і виконував функції «головного інженера».

Разом вони мали забезпечувати справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань на східний фронт. Для цього координували роботу дорожніх майстерень з відновлення електропідстанцій на залізних сполученнях в захоплених районах Волновахи та Іловайська.

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Після звільнення Лимана зловмисники намагались «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівник «Укрзалізниці» працював на ФСБ і коригував удари по Києву.

Теги: Укрзалізниця війна росія окупанти Україна

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