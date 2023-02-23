Експосадовці «Укрзалізниці» ремонтували військові ешелони ворога

Після звільнення Лимана зловмисники намагалися «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя

Служба безпеки України затримала ще двох поплічників окупантів у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Зловмисниками виявились двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Під час тимчасового захоплення Лиману вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом, за що отримали призначення до складу окупаційної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що один з колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором «дирекції інфраструктури залізниці ДНР». Інший – став його підлеглим і виконував функції «головного інженера».

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Разом вони мали забезпечувати справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань на східний фронт. Для цього координували роботу дорожніх майстерень з відновлення електропідстанцій на залізних сполученнях в захоплених районах Волновахи та Іловайська.

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Після звільнення Лимана зловмисники намагались «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівник «Укрзалізниці» працював на ФСБ і коригував удари по Києву.