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Стало відомо, скільки випадків сексуального насильства з боку росіян зареєстровано В Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, скільки випадків сексуального насильства з боку росіян зареєстровано В Україні
фото з відкритих джерел

Офіційно відомо про 13 неповнолітніх, зґвалтованих окупантами

Прокуратура розслідує 171 випадок сексуального насильства проти українців з боку російських загарбників. Серед постраждалих – 13 неповнолітніх. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська на конференції «United for Justice» у Львові.

«За цією цифрою не тільки жінки – серед постраждалих 39 чоловіків. 13 – неповнолітніх, серед них – хлопчик. Ми знаємо про ці випадки тільки тому, що ці люди знайшли в собі сили говорити. Скільки страждають мовчки, особливо на окупованих територіях – ми не знаємо», – заявила вона.

За її словами, кількість і неприхованість сексуальних злочинів окупантів засвідчує, що це – свідома політика російської армії, психологічна і фізична зброя проти українців.

Зеленська підкреслила, що засудження російських ґвалтувань та інших російських злочинів потрібно як прецедент для того, щоб будь-який потенційний агресор, колективний ґвалтівник у світі знав, що подібне не минеться безкарно.

Водночас перша леді Латвії Андра Левіте додала, що злочинці використовують сексуальне насильство, щоб продемонструвати свою владу та домінантність, але насправді це характеристика того, які вони інтелектуально занедбані.

Як відомо, на початку січня The New York Times опублікувала матеріал про зґвалтування українських жінок на окупованих територіях. За даними видання, російські командири знали про факти своїх солдатів і заохочували це. Журналісти поспілкувалися з постраждалими від сексуального насильства у різних регіонах країни, а також із прокурором із ведення справ сексуального насильства Іриною Діденко. Тоді вона повідомила, що порушено 154 справи про сексуалізоване насильство в умовах військового конфлікту.

Нагадаємо, у понеділок, 27 лютого, у Женеві розпочалася щорічна сесія Ради з прав людини ООН, у рамках якої планується обговорення розслідування військових злочинів, скоєних на території України від початку російського вторгнення. Сесія триватиме рекордні шість тижнів, на її відкритті у понеділок виступить генсек ООН Антоніу Гутерріш, а загалом у перший тиждень очікуються виступи близько 150 глав держав та урядів, зокрема представників США, Китаю, України та Ірану.

Теги: розслідування зґвалтування Олена Зеленська перша леді

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