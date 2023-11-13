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Фаріон виклала дані студента з Криму, який її підтримав: омбудсмен звернувся до СБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фаріон виклала дані студента з Криму, який її підтримав: омбудсмен звернувся до СБУ
Ірина Фаріон опублікувала скриншот листа з відкритими персональними даними студента з Криму, після цього ним зайнялись окупанти
фото з відкритих джерел

Дмитро Лубінець: «Персональні дані в умовах війни – не абстракція, а захист життя і свободи!»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України з проханням відреагувати на розголошення львівською мовознавицею та ексдепутаткою Іриною Фаріон персональних даних студента з Криму, який підтримує Україну. Про це він повідомив у Telegram.

«Персональні дані в умовах війни – не абстракція, а захист життя і свободи! 8 листопада Ірина Фаріон опублікувала скриншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму. А вже сьогодні стало відомо, що юнаком «займається» окупаційний «Центр боротьби з екстремізмом» російського Міністра внутрішніх справ», – нагадав Лубінець.

Омбудсмен додав, що Фаріон мала б знати про важливість захисту персональних даних. – «Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа»,

Також Лубінець зазначив, що Фаріон із одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. 

«Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян!», – додав він.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму сьогодні, 13 листопада, росіяни затримали проукраїнського студента, який висловив підтримку львівській мовознавиці та ексдепутатці Ірині Фаріон. Згодом вона виклала лист хлопця у соцмережах та не приховала його дані.

Теги: Ірина Фаріон Крим

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