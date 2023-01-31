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Голова Харківського окружного адмінсуду отримала п'ять років тюрми

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Голова Харківського окружного адмінсуду отримала п'ять років тюрми
фото ілюстративне

Засуджена намагалася підкупити одну із суддів

У вівторок, 31 січня, голову одного з окружних адміністративних судів визнано винною у висловленні пропозиції та наданні неправомірної вигоди судді цього ж суду у розмірі $3 тис. за ухвалення рішення в адміністративній справі (ч. 3 ст. 369 КК України). Про це повідомляє пресслужба ВАКС та САП.

«ВАКС призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що голова суду намагалася вчинити тиск на одного з суддів окружного суду та у подальшому спробувала її «підкупити» за ухвалення рішення на користь третіх осіб в адміністративній справі щодо земельного питання.

Її було викрито одразу після передачі нею неправомірної вигоди 21 вересня 2020 року в рамках спільної операції детективів НАБУ спільно з CБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

Ім’я засудженої не називають, проте за даними ЗМІ мова йде про Ольгу Харченко.

Раніше повідомлялося, що експосадовця генпрокуратури Суса засуджено до дев’яти років колонії.

Теги: в'язниця Харків суд

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