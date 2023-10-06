НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у депутата сільради на понад 136 млн грн

За матеріалами слідства, депутат набув необґрунтовані активи, вартість яких на 136 млн 238 тис. грн перевищує його законні доходи

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки незаконного збагачення у депутата Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області Сергія Гарбарука на понад 136 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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За інформацією слідства, згідно з декларацією за 2019 рік у депутата відсутні будь-які грошові активи. Натомість у декларації за 2020 рік він вказав набуття корпоративних прав на понад 25 млн грн, а також грошові активи своєї родини у розмірі 32 млн грн, $1 млн та 1 млн євро.

«У листопаді 2021 року Гарбарук придбав корпоративні права у пов’язаних з ним осіб на загальну суму майже 50 млн грн. При цьому у своїй декларації він відобразив доходи у розмірі 75 тис. грн. Сукупний чистий дохід Гарбарука та його дружини за 2019-2021 роки становив майже 9 млн грн. Водночас розмір витрат подружжя перевищив їхні законні доходи і склав понад 40 млн грн», – йдеться в повідомленні.

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На запит Національного агентства депутат відмовився надати інформацію та документи, які б могли підтвердити законність джерел походження коштів.

«Варто зазначити, що вищевказані доходи подружжя у більшості випадків сформовані за рахунок повернення раніше наданих різним підприємствам фінансових допомог, а також отримання фінансових допомог від цих же суб’єктів господарювання. Вказані операції здійснювались за участю компаній, які прямо чи опосередковано пов’язані з подружжям Гарбарук, а також безпосередньо через афілійованих осіб. Це може вказувати на ознаки ухилення від сплати податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку», – зазначають у Нацагентстві.

Таким чином НАЗК дійшло висновку, що депутат Вороньківської сільради набув необґрунтовані активи, вартість яких на 136 млн 238 тис. грн перевищує його законні доходи.

Матеріали стосовно депутата сільради скеровано до Офісу генерального прокурора з метою визначення підслідності та розв'язання питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

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Нагадаємо, у грудні 2014 року Броварський міськрайонний суд Київської області визнав Сергія Гарбарука винним за ч.2 ст. 358 ККУ – підроблення офіційних документів. У 2009 році він на прохання невстановлених осіб підробив держакти на земельні ділянки і довідки управління земельних ресурсів у Бориспільському районі. У відповідних держустановах ці документи були відсутні.