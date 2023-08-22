CNN: Трамп погодився на заставу у $200 тисяч у справі щодо втручання у вибори

Трамп має здатися поліції до 25 серпня

Експрезидент США Дональд Трамп погодився внести заставу у розмірі 200 тисяч доларів у межах кримінальної справи про втручання у вибори в штаті Джорджія. Про це інформує CNN.

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Зазначається, що відповідних домовленостей досягли адвокати Трампа та окружний прокурор округу Фултон.

Як очікується, Трамп і кілька співвідповідачів у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія опрацюють умови своєї застави з офісом окружного прокурора вже сьогодні. Переговори вестимуть адвокати експрезидента Тодд Бланш, Дженніфер Літтл і Дрю Фіндлінг.

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Також повідомляється, що умови звільнення, викладені в розпорядженні Трампа про зобов’язання, є ширшими, ніж ті, що викладені в інших наказах щодо зобов’язань, які були ухвалені раніше.

Як ідеться в публікації CNN, з урахуванням досягнутих домовленостей Трампу, ймовірно, не доведеться бути присутнім на слуханнях про запобіжний захід, які відбудуться після його формального арешту. Відомо, що Трамп має здатися поліції до 25 серпня.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп може з'явитися у поліцію з повинною у справі про спроби скасувати результати виборів у 2020 році в штаті Джорджія та сісти у в'язницю округу Фултон.

Нагадаємо, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.

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Окружний суд Вашингтона призначив запобіжний захід для Дональда Трампа у справі, що стосується звинувачення його в спробі фальсифікації виборів 2020 року. Згідно з умовами запобіжного заходу, Трамп зобов'язується дотримуватися федеральних і штатових законів, підписати зобов'язання про явку і з'являтися в суді після виклику.