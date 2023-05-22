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Коригував обстріл Миколаївщини фосфорними снарядами. СБУ викрила місцевого жителя (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коригував обстріл Миколаївщини фосфорними снарядами. СБУ викрила місцевого жителя (фото)
Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі
фото: СБУ

Зловмисник намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаївській області ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони. Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

«За вказівкою агресора фігурант об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва. А також передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Град» та іранських дронів Shahed.

Отримані розвіддані загарбники використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого розвідзавдання. Затриманим є місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до негласної співпраці. Розвідувальну інформацію передавав російській спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ.

Теги: війна окупанти державна зрада Миколаївщина

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