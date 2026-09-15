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Операція «Карфаген»: Кропива назвав максимальну суму застави, яку може сплатити

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Операція «Карфаген»: Кропива назвав максимальну суму застави, яку може сплатити
Водночас під час суду обговорювали майновий стан Кропиви та його родини
Фото: скриншот трансляції

Підозрюваний попросив суд зменшити визначену йому заставу у 60 разів – зі 120 млн грн до 2 млн грн

Під час судового засідання Сергій Кропива заявив, що у разі обрання застави може сплатити не більше 2 млн грн. Наразі сторона обвинувачення просить залишити заставу на рівні 120 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на засідання суду.

Кропива попросив суд зменшити визначену йому заставу у 60 разів – зі 120 млн грн до 2 млн грн. За його словами, саме таку суму він реально може внести. «Я готовий внести заставу в розмірі 2 млн гривень», – заявив Кропива під час засідання.

Водночас під час суду обговорювали майновий стан Кропиви та його родини. Раніше ЗМІ повідомляли про майно, яке пов'язують із його родичами, загальною вартістю близько $1 млн.

Йдеться про нерухомість та інші активи, інформацію про які журналісти знаходили у відкритих реєстрах. Водночас сам факт оформлення майна на родичів не свідчить про те, що воно належить Кропиві або було придбане за його кошти.

Кропива під час судового засідання також заперечив, що майно, описане у матеріалах підозри, належить йому.

«Майно, описане в підозрі, взагалі не належить мені. Я не маю на нього жодного права – воно належить іншим людям», – заявив він.

Справа пов'язана з операцією «Карфаген», у межах якої правоохоронці проводили слідчі дії щодо працівників антикорупційних органів. Кропива заперечує висунуті щодо нього підозри та наполягає на своїй невинуватості.

Раніше він також заявив у суді, що фрази, наведені у протоколах прослуховування, йому не належать. За словами Кропиви, це мають встановити відповідні експертизи.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.

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Теги: суд корупція в Україні корупція операція «Карфаген» Сергій Кропива

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