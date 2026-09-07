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Родичі прокурора Кропиви придбали майна більш ніж на $1 млн. ЗМІ оприлюднили список

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Родичі прокурора Кропиви придбали майна більш ніж на $1 млн. ЗМІ оприлюднили список
Загальна вартість майна, оформленого на родичів Кропиви, становить понад $1 млн
Фото: Скриншот з відео

Журналісти також виявили у родини посадовця нерухомість і автомобілі на сотні тисяч доларів

Родичі Сергія Кропиви, заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора, володіють нерухомістю та автомобілями, загальна вартість яких перевищує $1 млн. Про це повідомляє hromadske, повідомляє «Главком».

Мати Кропиви Валентина у 2021 році придбала будинок площею 258 кв. м та земельну ділянку в Лісниках Київської області. Вартість будинку в документах становила близько 5,5 млн грн.

У 2025 році вона стала власницею квартири площею 125 кв. м у київському ЖК «Файна Таун». Вартість квартири становила 6,7 млн грн. Також у 2023 році Валентина Кропива придбала Toyota RAV4 2022 року випуску.

Батько посадовця Василь Кропива у 2024 році придбав квартиру площею 43,8 кв. м у ЖК UNIT.Home. Вартість нерухомості становила майже 2 млн грн. У 2025 році він також придбав у Боярці Київської області будівлю площею близько 500 кв. м. Її вартість, за даними hromadske, становила близько $62 тис.

Батьки дружини Кропиви також мають нерухомість у Києві. Її мати придбала три приміщення у ЖК «Файна Таун», а батько – квартиру в ЖК «Грейт» та квартиру на Дніпровській набережній. За даними hromadske, загальна вартість придбаного ними майна перевищує $200 тис.

Дружина Кропиви у 2023 році придбала Mercedes-Benz GLE-Class 2023 року випуску майже за 5 млн грн. Окремо у розслідуванні згадується Єлизавета Івахненко. У 2025 році вона придбала нежитлове приміщення площею 150 кв. м у Києві за 7 млн грн та автомобіль Mercedes-Benz EQE 350. Загальна вартість майна, оформленого на родичів Кропиви, становить понад $1 млн.

За даними НАБУ і САП, які проводять операцію «Карфаген», Сергій Кропива (прізвисько Канцлер) створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб. Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.

Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем. Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Варто також нагадати, що фігуранти операції «Карфаген», посадовець Офісу генерального прокурора Сергій Кропива та Єлизавета Івахненко, відома у матеріалах справи як Муза, показалися у залі засідання в брендових речах.

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Теги: корупція в Україні корупція операція «Карфаген» Сергій Кропива

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