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Водія прокурора Кропиви взято під варту у справі щодо «кришування» кол-центрів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Водія прокурора Кропиви взято під варту у справі щодо «кришування» кол-центрів
Сергій Куций працює водієм посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви
фото: «Суспільне»

Суд обрав Сергію Куцому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 3 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сергію Куцому – водію посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви та фігуранту справи «Карфаген» НАБУ і САП. Його взяли під варту до 3 листопада з можливістю внесення 3 млн грн застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Прокурор просив суд застосувати до Куцого тримання під вартою або визначити заставу в розмірі 20 млн грн. Його підозрюють в участі у злочинній організації, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Сторона обвинувачення акцентує на ймовірному отриманні Куцим неправомірної вигоди від діяльності шахрайських кол-центрів. Зокрема, прокурори посилаються на розмови, які, за їхньою версією, свідчать про систематичне отримання ним грошей та передавання їх іншим особам. Надалі ці кошти нібито надходили на рахунки ФОПів.

Водночас сторона захисту стверджує, що доказів факту «кришування» кол-центрів та отримання Куцим неправомірної вигоди немає.

Нагадаємо, 6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві. Його взято під варту до 2 листопада з можливістю внесення 120 млн грн застави. Прокурор САП просив визначити заставу у розмірі 200 млн грн.

НАБУ підозрює Кропиву в організації групи, яка нібито «кришувала» роботу шахрайських кол-центрів. Сам посадовець своєї вини не визнав. Після розголосу справи генеральний прокурор Руслан Кравченко відсторонив Кропиву від виконання службових обов'язків.

Також 7 вересня ВАКС відправив під варту Єлизавету Івахненко, яка у матеріалах справи фігурує під псевдонімом «Муза». Суд визначив їй заставу у розмірі 20 млн грн, тоді як прокурор САП просив 50 млн грн. Івахненко підтвердила, що знайома з Кропивою, однак заперечила причетність до злочинної організації.

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Теги: Офіс Генерального прокурора СІЗО прокурор водій Антикорупційний суд операція «Карфаген» Сергій Кропива Сергій Куций

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