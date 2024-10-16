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Київський міський ТЦК пояснив, який ефект дали рейди у публічних місцях

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київський міський ТЦК пояснив, який ефект дали рейди у публічних місцях
У ТЦК запевнили, що їхня робота відбувається в правовому полі
фото з відкритих джерел

 У Київському ТЦК пояснюють, що багато порушників уникають прямого контакту, тому подібні заходи оповіщення необхідно продовжувати

У середу, 16 жовтня, у Київському міському ТЦК та СП поділились статистикою, що рейди в публічних місцях нібито збільшили кількість добровільних появ людей. Про це в телеефірі повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак

«Щодо роботи в публічних місцях – ці дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. До того ж, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками», – переконує Козак.

Водночас у ТЦК пояснюють, що багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК, тому подібні заходи оповіщення необхідно продовжувати.

«Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені невідомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи, і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК», – зазначила офіцерка.

У ТЦК запевнили, що їхня робота відбувається в правовому полі, а нормативно-правові акти дозволяють проводити такі заходи з оповіщення.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Згодом народний депутат Микита Потураєв заявив, що не вважає перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури.

Також керівниця медичної служби «Ульф» окремого батальйону «Вовки Да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла, кохана загиблого героїня України Да Вінчі Аліна Михайлова доволі жорстко висловилася про облаву ТЦК на відвідувачів концерту «Океану Ельзи». І розкритикувала вона саме чоловіків, які прийшли на концерт.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

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Теги: документи робота мобілізація ТЦК

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