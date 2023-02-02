Махінації із землями в акваторії порту «Чорноморськ»: топпосадовці отримали підозри

Фігуранти надали дозвіл та затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9 га в акваторії Сухого лиману

Внаслідок незаконного відчуження земельної ділянки державі завдано збитків на суму майже 25 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру кільком топпосадовцям через махінації із землями в акваторії порту «Чорноморськ» на майже 25 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Серед підозрюваних – колишній перший заступник Голови агентства водних ресурсів України – ексзаступник міністра захисту довкілля та природніх ресурсів, колишній голова Чорноморської міської ради, колишній заступник начальника районного відділу Держгеокадастру у Дніпропетровській області та колишній начальник відділу Держводагентства.

Зазначається, що службові особи Чорноморської міської ради Одеської області, Державного агентства водних ресурсів України та Держгеокадастру розробили злочинну схему щодо виведення із державної власності земельної ділянки, що знаходиться в акваторії Чорноморського порту.

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«Всупереч чинному законодавству та без відповідного погодження з Кабміном фігуранти надали дозвіл та затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9 га в акваторії Сухого лиману. В подальшому цю земельну ділянку незаконно передали товариству в довгострокову оренду під будівництво об’єктів», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок незаконного відчуження земельної ділянки державі завдано збитків на суму майже 25 млн грн. Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів та відшкодування завданих державі збитків.

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