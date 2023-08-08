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Махінації на фондовій біржі. Екснардеп Демчак отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Махінації на фондовій біржі. Екснардеп Демчак отримав підозру
Руслан Демчак обіймав посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності
фото з відкритих джерел

Викрита незаконна схема пов’язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначеними особами інвестиційного доходу

Народному депутату VІІІ скликання (2014-2019 років) оголосили підозру через махінації на фондовій біржі. У «схемі» він отримав 20 млн грн незаконного прибутку. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, народний депутат України, обіймаючи посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку. Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн.

Крім того, колишній нардеп вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах.

«Викрита незаконна схема пов’язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначеними особами інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення в легальний оборот грошових коштів невідомого походження», – йдеться в повідомленні.

Такі кошти в подальшому використовувались національними публічними діячами та відображались в їх деклараціях майнового стану осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

За даними ЗМІ, мова йде про Руслана Демчака.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила нардепа Гунька на масштабній корупції. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. дол.

Теги: депутат гроші прокурор самоврядування

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