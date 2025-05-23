Мерц підтримав ідею ЄС заблокувати «Північний потік», аби США і РФ не відновили його

Мерц почав обговорення з офіційними особами в Берліні й Брюсселі про те, як запобігти відновленню газопроводів

Певні російські та американські бізнесмени прагнуть перезапустити газопроводи «Північний потік» та «Північний потік-2»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав запропоновану Європейською Комісією заборону на будівництво газопроводу «Північний потік», щоб надалі США та Росія не змогли відновити його після підривів 2022 року. Як передає «Главком», про це повідомляє Financial Times, покликаючись на власні джерела.

Так, за словами одного зі співрозмовників, певні російські та американські бізнесмени прагнуть перезапустити газопроводи «Північний потік» та «Північний потік-2».

Це спонукало Мерца почати обговорення з офіційними особами в Берліні й Брюсселі про те, як запобігти цьому. Тож очікується, що Єврокомісія включить газопровід «Північний потік» до нового пакету санкцій.

Окрім цього, обмеження ЄС можуть накласти на швейцарську компанію Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом, а також будь-які інші компанії, які спробують відновити його роботу та експлуатацію.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.

Раніше Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.

До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув інформацію про причетність України до підривів на газогонах «Північний потік».