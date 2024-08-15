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Підрив «Північного потоку». The Wall Street Journal повідомила нові деталі операції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Підрив «Північного потоку». The Wall Street Journal повідомила нові деталі операції
Витік з «Північного потоку-2» 28 вересня 2022 року
фото: Associated Press

За даними видання, операція з підриву газопроводів «Північний потік» коштувала близько $300 тис.

Операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї.

«Державно-приватне партнерство»

Як зазначає газета, операцію було сплановано у травні 2022 року. Ідея з'явилася під час розмови між бізнесменами та військовими, коли ті зібралися, щоб відзначити успіх у відбитті російського вторгнення.

Зокрема, один з офіцерів, який брав участь в операції, розповів журналістам, що «все це було результатом залізної рішучості жменьки людей, які мали сміливість ризикувати життям за свою країну». Натомість бізнесмени погодилися фінансувати та допомагати в реалізації проєкту, оскільки армія не мала коштів. За даними джерел, контролював операцію чинний генерал із досвідом проведення спеціальних операцій. Один з учасників описав це як «державно-приватне партнерство».

Операція за майже 11 млн грн

Операція коштувала близько $300 тис. Це включає оренду невеликої прогулянкової яхти та залучення групи з шести людей, зокрема цивільних водолазів. Однією з них була жінка, яку залучили, щоб створити ілюзію, що диверсанти були просто групою друзів у прогулянковому круїзі.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план. Усі домовленості були зроблені усно, не залишаючи жодного паперового сліду. Але наступного місяця Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів дізналася про операцію та попередила Центральне розвідувальне управління, а США негайно поінформували Німеччину.

ЦРУ також попередило Офіс президента Зеленського припинити операцію, тож президент наказав Залужному припинити її. Однак, за даними WSJ, генерал проігнорував наказ. Видання пише, що вже після підривів президент зробив догану Залужному, але той відмахнувся від критики та пояснив, що диверсійна група після відправлення залишилася без зв’язку і не може бути відкликана, оскільки будь-який контакт з ними може скомпрометувати операцію.

Високопоставлений німецький чиновник заявив WSJ, що «атака такого масштабу є достатньою причиною для активації положення про колективну оборону НАТО», але критична інфраструктура була підірвана країною, «яку ми підтримуємо масовими поставками зброї та мільярдами готівки».

На орендованому човні з невеликою групою людей

За даними видання, диверсійна група спершу вивчала більш старий та детально розроблений план підриву трубопроводу, розроблений українською розвідкою та західними експертами після вторгнення РФ у 2014 році. Але він був складний і дороговартісний. Врешті операцію провели на орендованому човні, з невеликою групою людей та лише з обладнанням для підводного плавання, супутниковою навігацією, портативним гідролокатором і відкритими картами морського дна.

За даними WSJ, одним із залучених розвідників був Роман Червінський, про це також раніше стверджували видання Washington Post та Spiegel. Сам Червінський відмовився коментувати справу Nord Stream, заявивши, що не уповноважений говорити про це.

Високопоставлений чиновник СБУ також заперечив виданню причетність України до диверсії та заявив, що Зеленський, зокрема, «не схвалював здійснення будь-яких подібних дій на території третіх країн і не видав відповідних наказів».

Натомість ексголовком ЗСУ Валерій Залужний, а нині посол України у Великій Британії, відповів, що йому нічого не відомо про жодну таку операцію, і що будь-які припущення про протилежне є «простою провокацією». Він додав, що ЗСУ не уповноважені виконувати закордонні місії, і тому він не був би залучений до них.

За даними WSJ, німецьким слідчим допомогло у розслідуванні те, що диверсійна група, поспішаючи, не помила орендоване судно «Андромеда», що дозволило знайти сліди вибухівки, відбитки пальців і зразки ДНК екіпажу. Пізніше слідчі ідентифікували номери їхніх мобільних телефонів і супутниковий телефон Iridium.

Нагадаємо, Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.

До відома, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

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Теги: Північний потік газ росія

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