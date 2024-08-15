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Радник Єрмака прокоментував причетність України до підриву «Північного потоку»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Радник Єрмака прокоментував причетність України до підриву «Північного потоку»
За словами Подоляка, Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів
фото з відкритих джерел

Як зазначив радник керівника Офісу президента, підрив «Північного потоку» можна було здійснити лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув інформацію про причетність України до підривів на газогонах «Північний потік». Про це радник Єрмака повідомив у коментарі Reuters.

«Такий акт можна здійснити лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів... і хто мав це все на момент підриву? Тільки Росія», – зазначив Подоляк.

Радник заявив, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.

Раніше Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.

До відома, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Читайте також: Підрив газогонів «Північний потік». Орбан назвав винних
Теги: Михайло Подоляк Офіс президента Північний потік газ вибух

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