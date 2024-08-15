Радник Єрмака прокоментував причетність України до підриву «Північного потоку»

За словами Подоляка, Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів

Як зазначив радник керівника Офісу президента, підрив «Північного потоку» можна було здійснити лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув інформацію про причетність України до підривів на газогонах «Північний потік». Про це радник Єрмака повідомив у коментарі Reuters.

«Такий акт можна здійснити лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів... і хто мав це все на момент підриву? Тільки Росія», – зазначив Подоляк.

Радник заявив, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.

Раніше Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.

До відома, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.