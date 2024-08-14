Підрив «Північного потоку». Німеччина видала ордер на арешт українця

Німеччина оголосила в розшук підозрюваного в резонансній справі

Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C., повідомляють німецькі телеканали ARD, газети Süddeutsche Zeitung і Die Zeit.

Також у справі підозри отримали ще двоє громадян України, які, як стверджує слідство, брали участь у підривах, імовірно, як водолази, які прикріплювали вибухівку до газопроводів. Усі троє подорожували Балтійським морем на німецькій вітрильній яхті «Андромеда» у вересні 2022 року.

За даними ЗМІ, німецькі слідчі припускають, що останнє відоме місце проживання підозрюваного було в місті на захід від Варшави. Чи повернувся він зараз в Україну, невідомо. Німецькі прокурори зверталися до польської влади з європейським ордером на арешт, сподіваючись, що підозрюваного можна буде заарештувати.

Однак Польща не заарештувала Володимира. Правила Європейського ордеру на арешт, який Німеччина та Польща вважають обов’язковим, зобовʼязують арештовувати підозрюваних протягом 60 днів без подальшого розгляду з боку Польщі. Термін сплив. У телефонній розмові із журналістами чоловік був здивований таким звинуваченням і заперечив причетність до атаки на «Північний потік».

Як зазначають ЗМІ, ключову роль в ордері на арешт Володимира міг зіграти водій білого фургона, який побачили на німецькому острові Рюгені в Мекленбурзі-Передній Померанії. Імовірно, машину використовували для перевезення водолазного матеріалу. Джерела журналістів кажуть, що водій підвозив кількох українців. На фотографіях він нібито впізнав Володимира.

Очевидці розповідали, що двоє чоловіків і жінка вирушили з Ростока на «Андромеді» на початку вересня 2022 року. Яхта зупинялася на Рюгені, атському острові Крістіансо, у Сандгамні у Швеції та в Колобжегу в Польщі, перш ніж нарешті повернутись до Ростока. Один з моряків стверджує, що чув як екіпаж розмовляє українською.

Польща заявляла, що екіпаж яхти «Андромеда» було перевірено під час зупинки в польському Колобжезі і виявили, що поїздка була «суто туристичною». На борту не було помічено нікого, «хто мав хоча б елементарну військову або диверсійну підготовку». У німецьких слідчих колах інформацію з Польщі поставили під сумнів. Вони неодноразово просили своїх польських колег оприлюднити записи камер спостереження з порту Колобжег, які ті сказали, що записи вже видалені.

У розслідування німецьких журналістів йдеться, що двоє підозрюваних українців, крім Володимира С, начебто працювати інструкторами з дайвінгу в минулому. Це подружня пара. Журналісти вважають, що це Євген і Світлана У. Вони активні в соцмережах, діляться інформацією про допомогу українській армії, допомогу українців у Німеччині, збирали гроші на прилади нічного бачення для військових.

У телефонній розмові Світлана заявила, що їй нічого невідомо про атаку на «Північні потоки». А у вересні 2022 року, коли сталися атаки на трубопроводи, вона була у відпустці в Болгарії, а зараз живе в Києві.

Нагадаємо, 26 лютого, 2024 року Данія заявила, що припинила розслідування вибухів, які сталися у 2022 році на трубопроводах «Північний потік», які транспортують російський газ до Німеччини.

До відома, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.