Мешканець Дніпра зливав окупантам таємну інформацію

Молодик передавав РФ відеозаписи переміщення українських військ

Правоохоронці викрили мешканця Дніпра, який передавав адміністраторам проросійських каналів у соцмережах відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення Збройних сил України та військової техніки на території Дніпра. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури мешканцю м. Дніпра повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух і розташування Збройних Сил України та інших збройних формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Під час обшуку у чоловіка виявлено та вилучено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які використовувалися в протиправній діяльності.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

Як повідомлялося, народні депутати пропонують карати за несанкціоноване поширення інформації в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Раніше підозру за співпрацю із російськими окупантами отримав також колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

У колабораційній діяльності також підозрюють депутата Херсонської обласної ради Віталія Булюка.