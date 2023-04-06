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Мило замість iPhone: на Львівщині викрито нову аферу із мобільними телефонами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Мило замість iPhone: на Львівщині викрито нову аферу із мобільними телефонами
На Львівщині двоє чоловіків вигадали нову аферу із дорогими телефонами
фото з відкритих джерел

У Львові судитимуть працівника пошти та його товариша за шахрайство на суму понад 400 тисяч гривень

Двоє жителів Львова налагодили шахрайську схему підміни поштових відправлень. Працівник поштової служби зі своїм знайомим заволодів товарами на 400 тисяч грн. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Львівської обласної прокуратури.

Слідством було встановлено, що у вересні 2022 року у Львові менеджер одного із поштових відділень спільно із знайомим налагодили на пошті шахрайську схему із заміною телефонів на мило та інші підручні засоби.

Спритний львів’янин за допомогою онлайн-сервісу знаходив оголошення про продаж мобільних телефонів марки Apple. Домовлявся про купівлю мобільного та відправку поштового відправлення за допомогою кур’єрської служби, при цьому вказував вигадані анкетні дані одержувача.

У свою чергу, його товариш, який працював менеджером на пошті та мав доступ до інформації про рух вантажів та посилок, за винагороду домовлявся з кур’єрами про доставку посилок без оформлення відповідних документів.

Коли кур’єр доставляв посилку, чоловік отримував її та нібито оглядав справність телефону. Однак, насправді замінював гаджет на якісь підручні побутові речі, накшталт шматка мила, пластиліну чи ложки, та заклеював коробку назад. Після чого повертав посилку цьому ж кур’єру для подальшого повернення продавцям із відміткою «отримувач не з’явився».

Таким чином, обвинувачені незаконно заволоділи 8 айфонами на загальну суму майже 400 тис грн.

На разі прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків за фактами шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України), а щодо одного із них також за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Нагадаємо, в Україні шахраї застосовують нову схему виманювання грошей, пропонуючи користувачам мобільного зв'язку «перемкнути» їх на іншу «вишку» і тим самим нібито забезпечити стабільним зв'язком під час вимкнень електроенергії. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

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Теги: гаджет чоловік Apple розслідування слідство прокурор шахрайство

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