Європа для ухилянта за $10 тис. Затримано організатора хитрої схеми на Київщині

Організатора схеми затримано під час отримання авансу від чергових клієнтів

Зловмисник особисто перевозив військовозобов'язаних на власному автомобілі до Волинської області

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Цього разу оборудку викрито на Київщині, а її організатор «забезпечував» своїх клієнтів підробленими повістками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Повідомляється, що за результатами спецоперації у Фастівському районі Київської області було затримано 42-річного непрацюючого місцевого мешканця, який організував незаконний «трансфер» ухилянтів до Європейського Союзу.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» на парковці торговельно-розважального центру в Білій Церкві одразу після отримання ним $20 тис. авансу фото: Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області

Як зазначили в СБУ, зловмисник особисто перевозив військовозобов'язаних на власному автомобілі до Волинської області. Для безперешкодного проїзду через блокпости він видавав своїм «пасажирам» підроблені повістки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За даними правоохоронців, у прикордонному місті організатор тимчасово розміщував чоловіків у готелі, після чого нелегально переправляв їх через так звану «зеленку» до сусідньої країни, поза офіційними пунктами пропуску. Вартість «послуги» з нелегального перетину кордону становила значну суму –$10 тис. з кожного ухилянта, які ділок отримував авансом.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» на парковці торговельно-розважального центру в Білій Церкві одразу після отримання ним $20 тис. авансу за переправлення двох військовозобов'язаних.

Наразі затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), і йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство також розглядає можливість додаткової кваліфікації дій затриманого за фактами підробки документів та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру військовому посадовцю з Києва та приватному підприємцю, які налагодили незаконну схему виготовлення фіктивних медичних документів для ухилення від служби. Підозрювані пропонували своїм клієнтам два варіанти «звільнення» від військової служби: списання за станом здоров’я або фіктивний вступ на роботу до одного з навчальних закладів Києва з подальшим бронюванням.