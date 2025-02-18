Затримано агента, який «зливав» до ФСБ дані про ексзасуджених, що воюють за Україну

Підозрюваний «зливав» окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій

Росіяни планували використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів

Служба безпеки спільно з ДБР та за сприяння керівництва Мін’юсту затримала на Київщині російського агента. Ним виявився завербований ФСБ РФ керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону. Про це повідомила пресслжба СБУ.

Повідомляється, що за матеріалами справи, фігурант «зливав» окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.

Зазначається, шо найбільше ворога цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені, дати їх звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його «на гарячому» фото: СБУ

За словами представників СБУ, росіяни планували використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів.

«Щоб отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалася особистих відомостей про колишніх увʼязнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт», – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки Украъни викрила завербованого ФСБ РФ керівника відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону фото: СБУ

Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його «на гарячому», коли він намагався відправити агентурний «звіт» до ФСБ. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Повідомляється, що під час обшуків у затриманого вилучено п'ять мобільних телефонів та «змінні» сім-карти, які він використовував для конспіративного зв’язку зі своїм російським куратором.

За даними слідства, в обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму агенту «евакуацію» до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала на Кіровоградщині агента РФ та його неповнолітнього поплічника, які шпигували за військовою технікою Сил оборони. Зазначається, що для виконання ворожого завдання фігуранти мали приховано встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ. У такий спосіб ворог планував у режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах нашої держави. Для своїх цілей окупанти дистанційно завербували 20-річного безробітного з Київської області, який шукав «легкі» гроші на Телеграм-каналах.

Раніше Служба безпеки України затримала ще одну російську інформаторку, яка «зливала» ворогу позиції та напрямки руху підрозділів ЗСУ на Донеччині.