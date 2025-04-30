Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Продовження терміну для повернення із СЗЧ, Світоліна у півфіналі WTA 1000. Головне за 30 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Продовження терміну для повернення із СЗЧ, Світоліна у півфіналі WTA 1000. Головне за 30 квітня
фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді

Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 1000, Рада продовжила можливість добровільно повернутися із СЗЧ до 30 серпня, між Україною та США виникли розбіжності перед підписанням угоди про надра. «Главком» склав добірку новин 30 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Між Україною та США виникли розбіжності перед підписанням угоди про надра

Україна та Сполучені Штати зіткнулися з перешкодами перед підписанням рамкової угоди про видобуток корисних копалин.

Проблеми виникли, коли літак першої віцепрем'єр-міністерки України Юлії Свириденко прямував до Вашингтона. Команда міністра фінансів США Скотта Бессета сказала їй, що вона повинна «бути готовою підписати всі угоди, або повернутися додому».

США хочуть, щоб Україна підписала як рамкову угоду, так і детальну угоду про фінансування, яка б завершила повну угоду про видобуток корисних копалин.

Як зазначає неназване джерело, переговори не завершилися через те, що Україна намагалася переглянути умови, узгоджені на вихідних. Високопосадовці США занепокоєні тим, що це зменшить прозорість та підзвітність.

Однак Свириденко заявила, що другий документ потребує ратифікації Верховної Ради, перш ніж його підписувати. Попри тиск з боку США українська сторона наполягає на підписанні лише рамкової частини угоди. Один з українських чиновників заявив, що США «нічим не будуть задоволені», додавши, що шанс на досягнення домовленості трохи перевищує 50%.

Рада продовжила можливість добровільно повернутися із СЗЧ до 30 серпня

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. За це проголосували 282 депутати.

Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ – це 30 серпня 2025 року.

Так, законопроєкт №13177 передбачає:

  • служба військових, які самовільно залишили частину, під час воєнного стану не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану,
  • військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;
  • термін відсутності військових не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються;
  • військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;
  • військовослужбовець, якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 1000

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді, здобувши 11-ту поспіль перемогу. У чвертьфіналі Еліна розгромила японську тенісистку Моюку Утидзиму.

У матчі проти японки Світоліна спочатку обмінялася з суперницею брейками у першому сеті, але згодом повністю перехопила ініціативу: завершила перший сет з рахунком 6:2, а другий – 6:1, вигравши п’ять геймів поспіль.

Поєдинок тривав усього 54 хвилини. За цей час українка зробила чотири ейси, реалізувала п’ять з шести брейкпойнтів і не допустила жодної подвійної помилки. У свою чергу, Утидзима «відзначилась» п’ятьма подвійними помилками.

Зеленський підписав закон про 15 млн грн компенсації родинам загиблих добровольців

Президент Володимир Зеленський підписав закон про щодо виплати 15 млн грн родичам добровольців, які загинули під час захисту України.

В урядовому законопроєкті пояснювалося: згідно із законодавством, родичі цивільних людей, які загинули під час безпосередньої участі в захисті України, могли претендувати на одноразову допомогу в 1 860 750 грн.

Той самий закон вказував, що допомога в разі загибелі військовослужбовця під час виконання ним обов’язків у період воєнного стану не може становити менш як 15 млн грн.

Тож Міністерство у справах ветеранів України ініціювало однаковий підхід для всіх – і військових, і цивільних, які разом зі Збройними силами України та іншими формуваннями брали участь у відсічі російської агресії та загинули.

Експосадовців «Укрзалізниці» засуджено за розкрадання майже 100 млн грн

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України оголосила обвинувальний вирок чотирьом колишнім службовим особам філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця».

Їх звинувачують у зловживанні своїм службовим становищем та заволодінні коштами ПАТ «Укрзалізниця» в сумі 98,2 млн гривень. Формально кошти були оформлені шляхом документального оформлення безтоварних операцій із придбання мазуту флотського і дизельного пального в ТОВ «Скела Терциум».

Читайте також:

Теги: мобілізація Еліна Світоліна корисні копалини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами премʼєра, команди узгоджують технічні деталі угоди
Україна та США можуть підписати угоду про надра впродовж найближчої доби – Шмигаль
Сьогодні, 16:47
Еліна вперше зіграє у 1/4 фіналу турніру в Мадриді
Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру у Мадриді
Вчора, 19:04
Трамп зауважив, що Зеленський став спокійнішим, ніж під час їх зустрічі у Білому домі 28 лютого
Трамп розповів про зустріч із Зеленським та закликав Путіна до миру: головне за ніч
28 квiтня, 05:54
За ким буде останнє слово в цих перемовинах?
Меморандум про копалини підписано. За ким останнє слово в «мінеральній угоді»?
19 квiтня, 21:00
В 1/4 фіналу Еліна зіграє проти 73-ї ракетки світу Джесіки Боусас Манейро
Світоліна перемогла Калініну в українському дербі
18 квiтня, 14:03
Військовий вважає, що реформування ТЦК не дасть результатів
«Нічого не потрібно міняти у ТЦК!». Відомий аеророзвідник запропонував рішення проблеми мобілізації
15 квiтня, 17:23
Ольга Стефанішина: «Деякі з домовленостей були досягнуті»
Угода про надра. Україна передала США свої пропозиції
14 квiтня, 13:48
Устенко запропонував Трампу побудувати рекреаційні зони на лівому березі Херсонщини
Ексрадник Зеленського вийшов із несподіваною інвестиційною пропозицією для Трампа
7 квiтня, 12:41
Рекрутинг та мобілізація у ВС РФ не зупиняється
Новий наступ Росії: що варто очікувати влітку 2025 року?
4 квiтня, 16:30

Події в Україні

Продовження терміну для повернення із СЗЧ, Світоліна у півфіналі WTA 1000. Головне за 30 квітня
Продовження терміну для повернення із СЗЧ, Світоліна у півфіналі WTA 1000. Головне за 30 квітня
На Кримському півострові знищено станцію радіолокації С-400 (фото)
На Кримському півострові знищено станцію радіолокації С-400 (фото)
Гауляйтера Нової Каховки затримано через скандальне відео до Дня перемоги
Гауляйтера Нової Каховки затримано через скандальне відео до Дня перемоги
Яких медиків позбавлятимуть броні? Міноборони опублікувало заяву
Яких медиків позбавлятимуть броні? Міноборони опублікувало заяву
Україна цьогоріч планує введення близько 1 ГВт нової генерації
Україна цьогоріч планує введення близько 1 ГВт нової генерації
«Укрзалізниця» планує з’єднати поїздами Інтерсіті всі обласні центри України
«Укрзалізниця» планує з’єднати поїздами Інтерсіті всі обласні центри України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
219K
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
38K
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які приїдуть до Путіна
20K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:49
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua