Продовження терміну для повернення із СЗЧ, Світоліна у півфіналі WTA 1000. Головне за 30 квітня

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді

Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 1000, Рада продовжила можливість добровільно повернутися із СЗЧ до 30 серпня, між Україною та США виникли розбіжності перед підписанням угоди про надра. «Главком» склав добірку новин 30 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Між Україною та США виникли розбіжності перед підписанням угоди про надра

Україна та Сполучені Штати зіткнулися з перешкодами перед підписанням рамкової угоди про видобуток корисних копалин.

Проблеми виникли, коли літак першої віцепрем'єр-міністерки України Юлії Свириденко прямував до Вашингтона. Команда міністра фінансів США Скотта Бессета сказала їй, що вона повинна «бути готовою підписати всі угоди, або повернутися додому».

США хочуть, щоб Україна підписала як рамкову угоду, так і детальну угоду про фінансування, яка б завершила повну угоду про видобуток корисних копалин.

Як зазначає неназване джерело, переговори не завершилися через те, що Україна намагалася переглянути умови, узгоджені на вихідних. Високопосадовці США занепокоєні тим, що це зменшить прозорість та підзвітність.

Однак Свириденко заявила, що другий документ потребує ратифікації Верховної Ради, перш ніж його підписувати. Попри тиск з боку США українська сторона наполягає на підписанні лише рамкової частини угоди. Один з українських чиновників заявив, що США «нічим не будуть задоволені», додавши, що шанс на досягнення домовленості трохи перевищує 50%.

Рада продовжила можливість добровільно повернутися із СЗЧ до 30 серпня

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. За це проголосували 282 депутати.

Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ – це 30 серпня 2025 року.

Так, законопроєкт №13177 передбачає:

служба військових, які самовільно залишили частину, під час воєнного стану не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану,

військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;

термін відсутності військових не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються;

військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;

військовослужбовець, якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 1000

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді, здобувши 11-ту поспіль перемогу. У чвертьфіналі Еліна розгромила японську тенісистку Моюку Утидзиму.

У матчі проти японки Світоліна спочатку обмінялася з суперницею брейками у першому сеті, але згодом повністю перехопила ініціативу: завершила перший сет з рахунком 6:2, а другий – 6:1, вигравши п’ять геймів поспіль.

Поєдинок тривав усього 54 хвилини. За цей час українка зробила чотири ейси, реалізувала п’ять з шести брейкпойнтів і не допустила жодної подвійної помилки. У свою чергу, Утидзима «відзначилась» п’ятьма подвійними помилками.

Зеленський підписав закон про 15 млн грн компенсації родинам загиблих добровольців

Президент Володимир Зеленський підписав закон про щодо виплати 15 млн грн родичам добровольців, які загинули під час захисту України.

В урядовому законопроєкті пояснювалося: згідно із законодавством, родичі цивільних людей, які загинули під час безпосередньої участі в захисті України, могли претендувати на одноразову допомогу в 1 860 750 грн.

Той самий закон вказував, що допомога в разі загибелі військовослужбовця під час виконання ним обов’язків у період воєнного стану не може становити менш як 15 млн грн.

Тож Міністерство у справах ветеранів України ініціювало однаковий підхід для всіх – і військових, і цивільних, які разом зі Збройними силами України та іншими формуваннями брали участь у відсічі російської агресії та загинули.

Експосадовців «Укрзалізниці» засуджено за розкрадання майже 100 млн грн

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України оголосила обвинувальний вирок чотирьом колишнім службовим особам філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця».

Їх звинувачують у зловживанні своїм службовим становищем та заволодінні коштами ПАТ «Укрзалізниця» в сумі 98,2 млн гривень. Формально кошти були оформлені шляхом документального оформлення безтоварних операцій із придбання мазуту флотського і дизельного пального в ТОВ «Скела Терциум».